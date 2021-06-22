В Сызрани транспортные полицейские изъяли у подростка почти четверть килограмма героина

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте в районе 966 км ж/д перегона Сызрань — Октябрьск задержали 17-летнего жителя Ртищевского района Саратовской области, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
При досмотре у несовершеннолетнего обнаружили 40 свертков с героином общей массой около 75 грамм. Также полицейские изъяли из тайников еще три закладки с наркотиком, предположительно, приготовленным для сбыта в Сызрани. А в съемной квартире нашли два пакета, в которых было около 160 г героина, а также электронные весы, пакетики и скотч. Общий вес изъятого у подозреваемого героина составил 242,28 грамма.
По версии предварительного следствия, подозреваемый начал заниматься сбытом наркотиков с мая 2021 г. и сбыл за это время крупные партии героина в Сызрани и Кузнецке.
Несовершеннолетнего заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!