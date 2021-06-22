В Сызрани транспортные полицейские изъяли у подростка почти четверть килограмма героина

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте в районе 966 км ж/д перегона Сызрань — Октябрьск задержали 17-летнего жителя Ртищевского района Саратовской области, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

При досмотре у несовершеннолетнего обнаружили 40 свертков с героином общей массой около 75 грамм. Также полицейские изъяли из тайников еще три закладки с наркотиком, предположительно, приготовленным для сбыта в Сызрани. А в съемной квартире нашли два пакета, в которых было около 160 г героина, а также электронные весы, пакетики и скотч. Общий вес изъятого у подозреваемого героина составил 242,28 грамма.

По версии предварительного следствия, подозреваемый начал заниматься сбытом наркотиков с мая 2021 г. и сбыл за это время крупные партии героина в Сызрани и Кузнецке.

Несовершеннолетнего заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.