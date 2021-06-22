Банк "Открытие": высокие ставки поддерживают приток капитала

Несмотря на вступившие в силу 14 июня санкции США, которые ограничивают участие американских компаний в первичных размещениях ОФЗ, последний аукцион размещения российских гособлигаций 16 июня прошел при значительном превышении спроса. Так, спрос на российские ОФЗ с погашением в июле 2031 г. составил 45 млрд руб. при предложении в 30 млрд руб., средневзвешенная доходность размещения составила 7,30%.
Приток средств нерезидентов продолжается на фоне постепенного исчерпания потенциала роста процентных ставок в России. Кривая свопов на ключевую ставку уже приобрела плоскую форму на сроках от 2 до 10 лет на уровне около 6,8%, кривая бескупонных ОФЗ - на уровне 7-7,3% на сроках болеепяти лет. Потенциал роста остается только на сроках до 1 года вследствие ожидаемого увеличения ключевой ставки. Таким образом, российские долговые бумаги начинают предлагать не только высокий купонный доход, но и потенциал положительной рыночной переоценки на горизонте около года. Риск инвестиций в рубль остается на более низком уровне по сравнению со значениями апреля-мая.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.