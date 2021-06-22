16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком попробуют продать со скидкой в 15% Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки

Банки Финансы

"Бизнес-Портал" банка "Открытие" признан лучшим интернет-банком для бизнеса

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2020 года "Бизнес-Портал" занял первое место в ежегодном рейтинге SME Banking Club среди онлайн-банков для малого бизнеса. Такое решение принял Экспертный совет по интернет (онлайн)-банкам для бизнес-клиентов в странах СНГ и Кавказа по итогам голосования.

В начале 2021 года SME Banking Club запустил серию исследований, посвященных развитию цифровых сервисов для бизнеса в странах СНГ и Кавказа. Исследовались интернет-банкинг, мобильный банкинг, инновации, экосистемы. Целью исследований было подведение итогов 2020 года в развитии каждого из сервисов, рассмотрение ключевых трендов и кейсов, а также определение лучших банков.

По итогам исследований были составлены списки топ-20 инновационных банков и топ-20 мобильных банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа.

Сводное исследование Business Online Banking 2021 включает анализ функционала 85 интернет-банков для бизнеса в 11 странах. Каждый интернет-банк оценивался по 150 параметрам. По итогам оценки были определены по три лучших интернет-банка в каждой стране и топ-20 в регионе в целом. По сумме всех параметров "Бизнес-Портал" "Открытия" был признан наиболее качественным и удобным для клиентов.

Дмитрий Шенберг, начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц банка "Открытие":

"Развитие каналов дистанционного обслуживания - стратегический приоритет для "Открытия", а на фоне пандемии их роль стала ключевой. Теперь интернет- и мобильный банк - это самые популярные каналы обслуживания клиентов. За 2020 год ежемесячная аудитория "Бизнес-Портала" выросла на 30%. Наш интернет-банк стал для клиентов электронным офисом, где любая операция проводится онлайн.

Мы благодарны SME Banking Club за высокую оценку наших результатов. Стандарты работы с клиентами постоянно растут, и мы рады быть активными участниками этого процесса".

SME Banking Club (SME - smallandmedium-sizedenterprises, малые и средние предприятия) - международная платформа, объединяющая банкиров для обмена информацией, аналитикой и опытом развития локальных, региональных и глобальных рынков обслуживания клиентов микро-, малого и среднего бизнеса.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4