В мае Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума

Согласно Индексу RSBI, который в мае составил 54,6 пункта и достиг нового исторического максимума, превысив рекордные показатели 2018 года на полтора пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает уверенный рост.

За улучшение Индекса отвечали три компоненты из четырех. При этом впервые с 2019 года в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов. Компонента кредитов незначительно снизилась, однако продолжает удерживаться на высоких значениях.

"В мае малый и средний бизнес продемонстрировал рекордно высокую деловую активность, что в первую очередь связано с высокой инвестиционной динамикой, которую проявили все сегменты бизнеса и все сферы деятельности. Впервые с начала пандемии микро и малые предприятия начали активно инвестировать в развитие бизнеса. Высокие ожидания по продажам и рост инвестиций в мае свидетельствуют о позитивном деловом настрое на ближайшие месяцы. Наш опыт исследований в рамках Индекса RSBI говорит о том, что частичные ограничения середины июня в целом мало отразятся на предпринимателях, т. к. большинство из них уже адаптировались к коронавирусным условиям ведения деятельности", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"В преддверии традиционного летнего спада деловой активности, который может быть усугублён новым витком ограничений из-за коронавируса, май ознаменовался новым рекордным показателем индекса RSBI. За такой результат отвечали практически все компоненты, которые составляют индекс. Компонента продажи впервые с 2019 года вышла в зону роста. Компоненты кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов. Но, компонента кредитов снизилась с топовых значений и, думаю, её снижение мы будем наблюдать ещё как минимум следующий месяц, а возможно и дольше. Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, следовательно — вырастет стоимость как льготных кредитов для малого бизнеса, так и обычных. Учитывая, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшается, необходимо уже принимать меры, чтобы сохранить тот рост деловой активности малого бизнеса, который мы видим сейчас", — отметил Александр Калинин, президент "Опоры России".

Основные тренды

Компонента продаж впервые с 2019 года вышла в зону роста за счет улучшения фактических показателей и сохранения прогнозных величин. Рост выручки отметил 21% предпринимателей, что на 3% больше, чем в апреле. О снижении выручки заявили 36% опрошенных предпринимателей — и это улучшение показателей на 8% по сравнению с прошлым месяцем.

Компонента кадры достигла максимального исторического значения. Рост обусловлен улучшением фактических и прогнозных показателей: 13% МСБ увеличивали штат, а 25% планируют это сделать в ближайшее время. При этом практически не изменились показатели по сокращению персонала: 16% опрошенных предпринимателей заявили о факте сокращения сотрудников и 6% имеют такие планы в ближайшие три месяца.

Компонента инвестиций выросла сразу на несколько пунктов и достигла максимальных исторических значений. Рост связан с улучшением как фактических, так и прогнозных показателей.

Количество бизнесменов, которые увеличили инвестиции в мае, составило 20%, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце. При этом 8% опрошенных предпринимателей заявили о сокращении инвестиций в отчетном месяце, и этот показатель на 3% лучше, чем в апреле.

Компонента кредиты немного опустилась с максимальных исторических значений, хотя и сохранила свои уверенно-высокие показатели. Незначительное снижение обусловлено сокращением на 2% числа тех предпринимателей, у которых уже есть кредит — таких в мае было 14%. Остальные показатели остались без изменений.

Индекс RSBI по размерам бизнеса. Деловая активность во всех размерах бизнеса выросла в мае. Индекс в среднем бизнесе немного снизился с пиковых значений и составил 57,8 пункта. Показатель микробизнес вышел в зону роста впервые с 2019 года и составил 50,4 пункта — преимущественно за счет роста инвестиционной активности как фактической, так и ожидаемой. Деловая активность малого бизнеса в мае превысила показатели среднего бизнеса впервые с 2018 года.

Индекс RSBI по видам деятельности. Все сферы деятельности показали рост деловой активности: производство остается в лидерах с показателями в 57,1 пункта, торговля уверенно растет с конца 2020 года — в мае Индекс составил 55,1 пункта, а сфера услуг демонстрирует рост активности второй раз с начала пандемии — на уровне 52 пунктов.