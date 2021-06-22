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Виктор Кудряшов прошел первый этап вакцинации против СОVID-19

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 июня, первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Процедуру вакцинации провели врачи городской поликлиники № 1 Промышленного района Самары.

"Сейчас вакцинация — это не просто забота о своем здоровье, но и ответственность перед другими людьми, — пояснил председатель областного правительства. — Чтобы остановить новую инфекцию и как можно быстрее вернуться к обычной жизни, каждый из нас должен проявить активную гражданскую позицию. Сегодня доказано, что вакцина — самое надежное средство борьбы с вирусом. Кроме того, прививку желательно сделать летом, пока не наступил период сезонных простудных заболеваний. Призываю всех позаботиться не только о себе, но и о своих близких и окружающих, в том числе, людях старшего поколения".

Напоминаем, что пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Записаться в поликлинику на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг, по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС или по телефону горячей линии 122.

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы № 4 по адресу: улица Мичурина, 125, 8(846) 3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5, 8(8482) 790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
— в Отрадном: улица Ленина, 61, тел. 88466122348;
— в Безенчуке: улица Мамистова, 52, тел. 88467624149;
— в Чапаевске: улица Ленина 104, тел. 88463930447;
—   в Камышлинском районе: с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.

Кроме того, возле торговых центров и в местах массового пребывания граждан по графику также работают мобильные пункты вакцинации.

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