Виктор Кудряшов прошел первый этап вакцинации против СОVID-19

Во вторник, 22 июня, первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Процедуру вакцинации провели врачи городской поликлиники № 1 Промышленного района Самары.
"Сейчас вакцинация — это не просто забота о своем здоровье, но и ответственность перед другими людьми, — пояснил председатель областного правительства. — Чтобы остановить новую инфекцию и как можно быстрее вернуться к обычной жизни, каждый из нас должен проявить активную гражданскую позицию. Сегодня доказано, что вакцина — самое надежное средство борьбы с вирусом. Кроме того, прививку желательно сделать летом, пока не наступил период сезонных простудных заболеваний. Призываю всех позаботиться не только о себе, но и о своих близких и окружающих, в том числе, людях старшего поколения".
Напоминаем, что пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Записаться в поликлинику на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг, по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС или по телефону горячей линии 122.
Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы № 4 по адресу: улица Мичурина, 125, 8(846) 3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5, 8(8482) 790451.
Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
— в Отрадном: улица Ленина, 61, тел. 88466122348;
— в Безенчуке: улица Мамистова, 52, тел. 88467624149;
— в Чапаевске: улица Ленина 104, тел. 88463930447;
— в Камышлинском районе: с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.
Кроме того, возле торговых центров и в местах массового пребывания граждан по графику также работают мобильные пункты вакцинации.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.