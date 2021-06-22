В Самаре спасали мужчину, упавшего на козырек подъезда

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Во вторник, 22 июня, во второй половине дня, по предварительным данным, с третьего этажа на козырек подъезда дома №2 в пер. Карякина в Самаре упал мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в ПСО Самары.

Фото: предоставлено очевидцем