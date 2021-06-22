Самарского предпринимателя будут судить за сокрытие 23 млн руб. налогов

В Самаре в суд отправили уголовное дело гендиректора ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2017 по 2018 г. предприниматель, основным видом деятельности которого является строительство зданий и строительно-монтажные работы, уклонился от уплаты НДС. Для этого он включил в декларацию ложные сведения. Чтобы получить право на налоговые вычеты, мужчина вел фиктивный документооборот с подрядчиками, которые фактически не оказывали услуг. В результате в бюджет не поступило более 23 млн рублей.