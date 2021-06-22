Рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство "Moodyʼs Investors Service" повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень с уровня "Ва2" до уровня "Ва1" с прогнозом "Стабильный". Высокий кредитный рейтинг - это положительная оценка уровня и динамики развития региона, а также важнейший критерий надежности выпускаемых областью долговых обязательств, который используется при сравнении ценных бумаг как объектов инвестирования.

Эксперты аналитического агентства отнесли к числу положительных такие факторы, как "хорошие показатели сбалансированности областного бюджета", "взвешенная политика по управлению ликвидностью", "умеренная долговая нагрузка" и "достаточно равномерное распределение долга по срокам".

Теперь по уровню кредитного рейтинга по шкале Moodyʼs Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая лишь столичным регионам, Москве и Санкт-Петербургу. По мнению аналитиков, наш регион является одним из наиболее промышленно развитых и динамично развивающихся субъектов страны.

Безусловно, высокая оценка международных экспертов демонстрирует планомерное улучшение инвестиционного климата губернии. Переход на новый уровень кредитоспособности станет еще одним вкладом в повышение интереса частного бизнеса к Самарской области.

За работу с инвесторами и формирование лучших условий для бизнеса в губернии отвечает областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.

"Мы уделяем особое внимание развитию инвестиционных площадок, созданию комфортных условий для предпринимателей, поддерживаем наших российских и зарубежных партнеров на всех этапах реализации их проектов, - рассказал о работе в этом направлении министр. - Мы активно привлекаем инвесторов на наши территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске. Делаем все для усиления позиций Особой экономической зоны "Тольятти", где на днях запустим еще один высокотехнологичный завод. Мы расширяем линейку индустриальных парков, создаем благоприятную среду для реализации инновационных проектов на площадке технопарка "Жигулевская долина". Все эти инструменты позволяют нам эффективно работать с инвесторами, запускать новые производства и за счет этого увеличивать поступление налогов в региональный бюджет, создавать новые рабочие места для жителей Самарской области".

Напомним, по итогам 2020 года наш регион поднялся на 14 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и сегодня занимает в нем восьмую строчку.

Регион также является абсолютным лидером по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства. Более того, весной этого года два ГЧП-проекта вошли в список лучших мировых практик премии Организации Объединенных Наций. Одним из них стал проект строительства моста через Волгу в районе с. Климовка Шигонского района. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Вторым проектом, отмеченным комиссией ООН, стал действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре.

Флагманская инвестплощадка региона - Особая экономическая зона "Тольятти" - сегодня входит в тройку лучших аналогичных площадок страны. Статус резидента ОЭЗ получили 29 российских и зарубежных компаний в разных отраслях промышленности. Уже в этом году инвесторы смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которая строится здесь под потребности крупных резидентов.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" также стабильно входит в топ-3 самых эффективных технопарков страны. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Они создалиболее чем две тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

Сегодня 82 компании являются резидентами территорий опережающего социально-экономического развития - этот режим действует в Тольятти и Чапаевске. Инвесторы уже запустили здесь 49 производств, создали свыше 6 тысяч рабочих мест. Общий объем средств, вложенных резидентами ТОСЭР в реализацию своих инвестпроектов, составил 18,8 млрд рублей. По итогам прошлого года тольяттинская ТОСЭР вошла в десятку лучших территорий опережающего развития. Тольятти был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство.

В регионе активно развивается сеть индустриальных парков. Сейчас для размещения производств и логистических центров действуют три промпарка: "Преображенка", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Кроме того, идет освоение земельного участка под создание второй очереди промпарка "Преображенка", куда уже сейчас готов заходить бизнес со своими проектами. Планируется, что уже в начале осени площадка будет официально открыта для инвесторов.