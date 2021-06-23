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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили сербский "Спартак" - 5:0

БЕЛГРАД. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 июня, первый контрольный матч "Крыльев Советов" на сборах с сербским "Спартаком" завершился со счетом 5:0.

Авторами голов стали Липовой, 23'; Полуяхтов, 36'; Витюгов, 40'; Пиняев, 47'; Капетанович, 70'.

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