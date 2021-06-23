Игорь Осинькин продлил контракт с "Крыльями" на три года

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин продлил контракт с клубом на три года.
"Самое главное, что не только я здесь, а еще и большая группа футболистов. Это определенная оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне. Прошлый сезон получился хороший. Руководство со своей стороны продлением контракта тоже оценило нашу работу. Сейчас время идти дальше", - прокомментировал Осинькин.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))