Игорь Осинькин продлил контракт с "Крыльями" на три года

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин продлил контракт с клубом на три года.

"Самое главное, что не только я здесь, а еще и большая группа футболистов. Это определенная оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне. Прошлый сезон получился хороший. Руководство со своей стороны продлением контракта тоже оценило нашу работу. Сейчас время идти дальше", - прокомментировал Осинькин.