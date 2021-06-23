В Самарской области квалификационная коллегия судей рассмотрит более 20 заявлений на открытые вакансии

В Самарской области в конце недели состоится очередное заседание областной квалификационной коллегии судей. На повестке дня рассмотрение более 20 заявлений на замещение открытых вакансий в арбитражном, в районных и мировых судах региона.

На должность председателя Нефтегорского районного суда претендуют Марат Баймишев из Большеглушицкого райсуда, а федеральный судья Людмила Колесникова стремится продолжить работу в Железнодорожном райсуде уже в роли его председателя.

Юлия Карамзина и Алексей Телин могут получить одобрение ККС на занятие должностей председателей Похвистневского и Комсомольского районных судов.

В местном арбитраже желают работать судьями Екатерина Чибидина и Виктория Суханкина, обе ныне помощники судей.

Также пятеро судей претендуют на должности заместителей председателей районных судов и семь человек — на кресла федеральных судей, а четверо заявили о желании сесть в кресла мировых.

Кроме рассмотрения кандидатур на замещение вакансий на заседании проведут квалификационную аттестацию судей, будет решаться вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Новокуйбышевского горсуда Анны Коноваловой и о прекращении полномочий некоторых судей по их заявлениям.