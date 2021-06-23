16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области квалификационная коллегия судей рассмотрит более 20 заявлений на открытые вакансии Александр Хинштейн: "Баранников и историческое поселение – вещи несовместимые" Сенатор от Самарской области Сергей Мамедов перешел в Счетную палату Самарской области из федерального бюджета выделено дополнительно более 2,5 млрд рублей Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров поздравили медработников ИДК с профессиональным праздником

Федеральная власть Власть и политика

В Самарской области квалификационная коллегия судей рассмотрит более 20 заявлений на открытые вакансии

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в конце недели состоится очередное заседание областной квалификационной коллегии судей. На повестке дня рассмотрение более 20 заявлений на замещение открытых вакансий в арбитражном, в районных и мировых судах региона.

На должность председателя Нефтегорского районного суда претендуют Марат Баймишев из Большеглушицкого райсуда, а федеральный судья Людмила Колесникова стремится продолжить работу в Железнодорожном райсуде уже в роли его председателя.

Юлия Карамзина и Алексей Телин могут получить одобрение ККС на занятие должностей председателей Похвистневского и Комсомольского районных судов.

В местном арбитраже желают работать судьями Екатерина Чибидина и Виктория Суханкина, обе ныне помощники судей.

Также пятеро судей претендуют на должности заместителей председателей районных судов и семь человек — на кресла федеральных судей, а четверо заявили о желании сесть в кресла мировых.

Кроме рассмотрения кандидатур на замещение вакансий на заседании проведут квалификационную аттестацию судей, будет решаться вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Новокуйбышевского горсуда Анны Коноваловой и о прекращении полномочий некоторых судей по их заявлениям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4