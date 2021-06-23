Россельхозбанк повышает процентные ставки по опциональным вкладам

С 21 июня 2021 года Россельхозбанк повысил ставки до 0,4 п. п. по всей линейке рублевых вкладов с возможностью совершения приходных и расходных операций.
Максимальная ставка 4,5% устанавливается по пенсионным вкладам, условия по которым также улучшены. Минимальный размер вклада составляет всего 500 рублей с возможностью совершения как приходных, так и расходных операций.
"В настоящий момент одним из самых привлекательных условий по сберегательным продуктам для клиентов является возможность управлять своими накоплениями: в любое время пополнять и снимать средства. Мы улучшили условия по таким продуктам и сделали их еще более привлекательными, повысив доходность по ряду опциональных вкладов, что позволит клиентам разместить денежные средства еще выгоднее", — отмечает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов — Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.