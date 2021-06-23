Жителя Самарской области будут судить за смерть матери

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В Похвистневе Самарской области в суд отправили уголовное дело местного жителя, обвиняемого в причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.