Первые итоги нацпроекта "Жилье и городская среда" обсудили в правительстве региона

Во вторник, 22 июня, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное еженедельное оперативное совещание, где подробно обсуждались промежуточные итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов сообщил, что плановый показатель для региона по вводу жилья в текущем году - более 1,7 млн кв. м, однако региональный минстрой установил более высокую планку - свыше 1,8 млн кв. м.

Исполнение плана идет полным ходом: за период с января по май 2021 года на территории региона введено 778 тыс. кв. м жилья (46% от плана), в том числе 355 тыс. кв. м жилья введено в многоквартирных домах, 423 тыс. кв. м пришлось на долю индивидуального жилищного строительства.

В регионе сформирован детальный трехлетний план ввода жилья.

Определены объемы выдачи разрешений на строительство и на ввод многоквартирных домов:

в 2021 году - разрешения на строительство 1,1 млн кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн кв. м (уже выдано на 355 тыс. кв. м);

в 2022 году - разрешения на строительство 0,8 млн кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн кв. м;

в 2023 году - разрешения на строительство 1,2 млн кв. м, разрешения на ввод 0,9 млн кв. м;

В 2021 году при плане выдачи разрешений на 1100 тыс. кв. м жилья уже выданы документы на 242 тыс. кв. м.