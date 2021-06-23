Первые итоги нацпроекта "Жилье и городская среда" обсудили в правительстве региона

Во вторник, 22 июня, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное еженедельное оперативное совещание, где подробно обсуждались промежуточные итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"
Врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов сообщил, что плановый показатель для региона по вводу жилья в текущем году - более 1,7 млн кв. м, однако региональный минстрой установил более высокую планку - свыше 1,8 млн кв. м.
Исполнение плана идет полным ходом: за период с января по май 2021 года на территории региона введено 778 тыс. кв. м жилья (46% от плана), в том числе 355 тыс. кв. м жилья введено в многоквартирных домах, 423 тыс. кв. м пришлось на долю индивидуального жилищного строительства.
В регионе сформирован детальный трехлетний план ввода жилья.
Определены объемы выдачи разрешений на строительство и на ввод многоквартирных домов:
в 2021 году - разрешения на строительство 1,1 млн кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн кв. м (уже выдано на 355 тыс. кв. м);
в 2022 году - разрешения на строительство 0,8 млн кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн кв. м;
в 2023 году - разрешения на строительство 1,2 млн кв. м, разрешения на ввод 0,9 млн кв. м;
В 2021 году при плане выдачи разрешений на 1100 тыс. кв. м жилья уже выданы документы на 242 тыс. кв. м.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.