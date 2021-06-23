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Облправительство Власть и политика

Первые итоги нацпроекта "Жилье и городская среда" обсудили в правительстве региона

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 июня, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное еженедельное оперативное совещание, где подробно обсуждались промежуточные итоги реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов сообщил, что плановый показатель для региона по вводу жилья в текущем году - более 1,7 млн кв. м, однако региональный минстрой установил более высокую планку - свыше 1,8 млн кв. м.

Исполнение плана идет полным ходом: за период с января по май 2021 года на территории региона введено 778 тыс. кв. м жилья (46% от плана), в том числе 355 тыс. кв. м жилья введено в многоквартирных домах, 423 тыс. кв. м пришлось на долю индивидуального жилищного строительства.
В регионе сформирован детальный трехлетний план ввода жилья.

Определены объемы выдачи разрешений на строительство и на ввод многоквартирных домов:
в 2021 году - разрешения на строительство 1,1 млн кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн кв. м (уже выдано на 355 тыс. кв. м);
в 2022 году - разрешения на строительство 0,8 млн кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн кв. м;
в 2023 году - разрешения на строительство 1,2 млн кв. м, разрешения на ввод 0,9 млн кв. м;

В 2021 году при плане выдачи разрешений на 1100 тыс. кв. м жилья уже выданы документы на 242 тыс. кв. м.

Гид потребителя

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