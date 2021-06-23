В Самарской области более 96% школьников и студентов прошли психологическое тестирование на наркотики

Более чем 161 тыс. школьников и студентов региона в 2020 году добровольно прошли социально-психологическое тестирование на склонность к употреблению наркотических и психотропных веществ. Охват составил более 96%. Такие итоги были подведены на заседании региональной антинаркотической комиссии.
Министр образования и науки региона Виктор Акопьян обратил внимание на заинтересованность в таком тестировании как со стороны родительского сообщества, так и руководства образовательных учреждений.
"По итогам прошлого года нам удалось привлечь к тестированию на 17 тыс. человек больше, чем в 2019-м. Количество отказов существенно уменьшилось, - отметил руководитель министерства. - Если в 2019 году откликнулся один вуз - технический, то в прошлом - все университеты Самарской области".
Таких результатов, по мнению руководителя регионального социопсихологического центра Татьяны Клюевой, удалось добиться благодаря масштабной информационной работе с педагогами, учениками и их родителями. Тестирование позволяет определять группы риска и выстраивать эффективную профилактическую работу с молодежью, что в конечном счете направлено на сохранение здоровья и жизни подрастающего поколения.
"В рамках исследования выявляются не только факторы рискованного поведения детей, но и его причины. Часто они связаны с внутрисемейными отношениями. Соответственно, по итогам тестирования с семьями могут поработать специалисты", - пояснила Татьяна Клюева.
"Спасибо руководителям образовательных учреждений, педагогам за результат: мы каждый год фиксируем увеличение числа тестируемых подростков, здесь проведена большая работа", - отметил губернатор.
В прошлом году в группе риска оказались 3,5 тысячи человек. К тем, у кого аддиктивное поведение выражено наиболее остро, применяются индивидуальные подходы. Кроме того, регулярно проводятся медицинские профосмотры, которые позволяют точно определить зависимость от наркотических веществ. В 2020 обследование прошли чуть более 4 тыс. человек. "По итогам медосмотров положительных результатов на употребление наркотических веществ выявлено не было", - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Глава региона подчеркнул, что самоуспокаиваться в данном вопросе нельзя, новые вызовы требуют постоянного совершенствования материально-технической базу медучреждений для выявления зависимых и профилактических действий.
"У нас стоит задача раннего выявления склонности, предрасположенности ребят к употреблению наркотических и психотропных веществ. Постоянно появляются новые виды различных препаратов, поэтому необходимо учитывать все изменения, находиться в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Нужно укреплять материально-техническую базу, потому что есть риск, что некоторые новые запрещенные вещества просто не выявляются. Ситуацию нужно проанализировать", - поручил Дмитрий Азаров руководителю регионального минздрава.
Кроме того, губернатор поручил Виктору Акопьяну выяснить, проходили ли тесты молодые люди, которые сегодня состоят на учете из-за употребления наркотиков.
"Это тоже оценка нашей эффективности, давайте относиться к этому очень внимательно, - акцентировал внимание участников заседания глава региона. - Кроме того, считаю необходимым проводить анализ социальных сетей с использованием элементов искусственного интеллекта и сопоставлять с данными людей, которые состоят на учете. Это может давать более весомый эффект".
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!