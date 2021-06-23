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Губернатор Власть и политика

В Самарской области более 96% школьников и студентов прошли психологическое тестирование на наркотики

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более чем 161 тыс. школьников и студентов региона в 2020 году добровольно прошли социально-психологическое тестирование на склонность к употреблению наркотических и психотропных веществ. Охват составил более 96%. Такие итоги были подведены на заседании региональной антинаркотической комиссии.

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян обратил внимание на заинтересованность в таком тестировании как со стороны родительского сообщества, так и руководства образовательных учреждений.

"По итогам прошлого года нам удалось привлечь к тестированию на 17 тыс. человек больше, чем в 2019-м. Количество отказов существенно уменьшилось, - отметил руководитель министерства. - Если в 2019 году откликнулся один вуз - технический, то в прошлом - все университеты Самарской области".

Таких результатов, по мнению руководителя регионального социопсихологического центра Татьяны Клюевой, удалось добиться благодаря масштабной информационной работе с педагогами, учениками и их родителями. Тестирование позволяет определять группы риска и выстраивать эффективную профилактическую работу с молодежью, что в конечном счете направлено на сохранение здоровья и жизни подрастающего поколения.

"В рамках исследования выявляются не только факторы рискованного поведения детей, но и его причины. Часто они связаны с внутрисемейными отношениями. Соответственно, по итогам тестирования с семьями могут поработать специалисты", - пояснила Татьяна Клюева.

"Спасибо руководителям образовательных учреждений, педагогам за результат: мы каждый год фиксируем увеличение числа тестируемых подростков, здесь проведена большая работа", - отметил губернатор.

В прошлом году в группе риска оказались 3,5 тысячи человек. К тем, у кого аддиктивное поведение выражено наиболее остро, применяются индивидуальные подходы. Кроме того, регулярно проводятся медицинские профосмотры, которые позволяют точно определить зависимость от наркотических веществ. В 2020 обследование прошли чуть более 4 тыс. человек. "По итогам медосмотров положительных результатов на употребление наркотических веществ выявлено не было", - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Глава региона подчеркнул, что самоуспокаиваться в данном вопросе нельзя, новые вызовы требуют постоянного совершенствования материально-технической базу медучреждений для выявления зависимых и профилактических действий.

"У нас стоит задача раннего выявления склонности, предрасположенности ребят к употреблению наркотических и психотропных веществ. Постоянно появляются новые виды различных препаратов, поэтому необходимо учитывать все изменения, находиться в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Нужно укреплять материально-техническую базу, потому что есть риск, что некоторые новые запрещенные вещества просто не выявляются. Ситуацию нужно проанализировать", - поручил Дмитрий Азаров руководителю регионального минздрава.

Кроме того, губернатор поручил Виктору Акопьяну выяснить, проходили ли тесты молодые люди, которые сегодня состоят на учете из-за употребления наркотиков.

"Это тоже оценка нашей эффективности, давайте относиться к этому очень внимательно, - акцентировал внимание участников заседания глава региона. - Кроме того, считаю необходимым проводить анализ социальных сетей с использованием элементов искусственного интеллекта и сопоставлять с данными людей, которые состоят на учете. Это может давать более весомый эффект".

Гид потребителя

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