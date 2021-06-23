Елена Лапушкина: "Мы не остановимся, пока не найдем источник запаха в Куйбышевском районе"

Состоялось совещание под председательством главы городского округа Самара по вопросу состояния атмосферного воздуха в Куйбышевском районе.

Сегодня, 23 июня 2021 года, на одном из объектов "РКС-Самара" состоялось совещание под председательством главы г. о. Самара Елены Лапушкиной по вопросу состояния атмосферного воздуха в микрорайоне "Волгарь" Куйбышевского внутригородского района.

Помимо городской администрации, в совещании приняли участие представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, прокурор Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Максим Головин, глава администрации Куйбышевского района Алексей Коробков, депутат Самарской губернской думы Николай Панченко, а также инициативная группа жителей "Волгаря".

Уже несколько лет жители нового микрорайона жалуются на сильный неприятный запах, который беспокоит их преимущественно ночью и рано утром, а специальные приборы фиксируют значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, в частности, сероводорода.

В Куйбышевском районе города Самары расположены 37 организаций, подлежащих федеральному и региональному надзору в связи с негативным воздействием на окружающую среду. Это прежде всего предприятия нефтяной, химической и нефтехимической отраслей. Также к ним относятся городские очистные канализационные сооружения, так как в состав стоков, очищаемых на ГОКС, входит сероводород.

Стоит отметить, что все замеры, которые проводились в течение нескольких лет непосредственно в предполагаемых источниках сероводорода на ГОКСе, не показали превышения ПДК. А сейчас, в ходе реконструкции сооружений, приемные камеры и каналы, куда стекаются все стоки миллионной Самары, не просто накрыты. На них установлено и до конца 2021 года будет запущено в эксплуатацию новейшее оборудование, которое будет очищать и обеззараживать воздух. Это оборудование относится к наилучшим доступным технологиям, внедряемым в Российской Федерации.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков подробно рассказал о реконструкции и отметил безопасность технологических процессов очистки стоков для здоровья окружающих. "Наши очистные сооружения находятся между жилым микрорайоном и предприятием нефтепереработки. Все превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ фиксируются не непосредственно на наших объектах, а на границе санитарно-защитной зоны. А откуда туда "прилетел" сероводород — никого не интересует. Мы открыты 24 часа в сутки для всех проверяющих инстанций и для жителей. В наших интересах раз и навсегда доказать: городские очистные канализационные сооружения Самары не являются источником неприятного запаха и превышения ПДК в Куйбышевском районе", — сказал Владимир Бирюков.

Подводя итог совещания, глава Самары Елена Лапушкина сказала: "Сейчас мы видим одно предприятие, которое абсолютно открыто и готово в любое время суток пускать проверяющие инстанции, и другое промышленное предприятие, которое находит ряд причин, чтобы оставаться закрытым, не допуская внезапных проверок. Для решения данной проблемы нам необходимо объединиться с министерством, со всеми надзорными органами и выработать совместный план действий, который будет неукоснительно соблюдаться".