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Банк "Открытие" добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильное приложение для предпринимателей теперь доступно в Huawei AppGallery - третьем в мире по популярности магазине приложений для смартфонов.

Публикация в Huawei AppGallery позволит владельцам смартфонов HUAWEI и HONOR устанавливать все обновления приложения банка "Открытие" для МСБ. С 2019 года на новых моделях смартфонов этих марок не предусмотрено использование магазина Google Play.

Пользователи получили доступ ко всем функциям приложения, среди которых управление счетами организации в рублях и валюте, расчеты и конвертация валют, бизнес-карты, финансовая аналитика, оформление кредитов и депозитов и многие другие.

По расчетам банка "Открытие", смартфонами HUAWEI и HONOR пользуются около 10% клиентов.

AppGallery - официальный магазин приложений компании Huawei, доступный на устройствах HUAWEI и HONOR. AppGallery работает более чем в 170 странах, насчитывает 700 миллионов пользователей по всему миру и 490 миллионов активных пользователей ежемесячно. С момента запуска в 2018 году к платформе присоединились 1,8 миллиона разработчиков и были интегрированы 96000 приложений. В интерфейсе AppGallery доступны приложения из 18 категорий игры, автомобили, бизнес, дети, еда и напитки, здоровье и спорт, инструменты, навигация и транспорт, новости и чтение, образование, персональные темы, путешествия, развлечения, социальные, стиль жизни, финансы, фото и видео, шоппинг.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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