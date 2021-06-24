В Самарской области отремонтируют дорогу Ульяновск-Димитровград-Самара

ФКУ "Поволжуправтодор" опубликовало на госзакупках несколько лотов, связанных с подготовкой проектной документации и выполнением инженерных изысканий на капремонт дороги Ульяновск — Димитровград — Самара. Общая начальная цена четырех лотов — 71 млн рублей, суммарная протяженность ремонта — около 39 км.

Предполагается, что после капремонта расчетная скорость на отремонтированных участках снизится со 120 до 100 км/ч, число полос движения увеличится с двух до четырех, появится ранее отсутствующая разделительная полоса и разделительные дорожные ограждения.

В качестве источника финансирования указан бюджет РФ, средства будут освоены в два этапа, в 2021 и в 2022 гг. Победители торгов должны приступить к разработке проектной документации в июле текущего года, а завершить к ноябрю 2022 года.