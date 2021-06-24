В Самарской области отремонтируют дорогу Ульяновск-Димитровград-Самара

ФКУ "Поволжуправтодор" опубликовало на госзакупках несколько лотов, связанных с подготовкой проектной документации и выполнением инженерных изысканий на капремонт дороги Ульяновск — Димитровград — Самара. Общая начальная цена четырех лотов — 71 млн рублей, суммарная протяженность ремонта — около 39 км.
Предполагается, что после капремонта расчетная скорость на отремонтированных участках снизится со 120 до 100 км/ч, число полос движения увеличится с двух до четырех, появится ранее отсутствующая разделительная полоса и разделительные дорожные ограждения.
В качестве источника финансирования указан бюджет РФ, средства будут освоены в два этапа, в 2021 и в 2022 гг. Победители торгов должны приступить к разработке проектной документации в июле текущего года, а завершить к ноябрю 2022 года.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.