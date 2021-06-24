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Россельхозбанк сообщает о смене места расположения двух дополнительных офисов

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал Россельхозбанка уведомляет об изменении местонахождения в Тольятти дополнительного офиса № 01.13.3349, расположенного в настоящее время по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Заставная, д. 9А.

С 28 июня 2021 года данный дополнительный офис будет работать с клиентами по новому адресу: 445028, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 52 (ТЦ "Русь-на-Волге", центральный вход, 1-й этаж).

Самарский филиал Россельхозбанка уведомляет об изменении местонахождения в с. Борское дополнительного офиса № 04.13.3349, расположенного в настоящее время по адресу: 446660, Самарская область, с. Борское, ул. Неверовская, д. 33 Б.

С 28 июня 2021 года данный дополнительный офис будет работать с клиентами по новому адресу: 446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, д. 52.

Россельхозбанк сохраняет ответственность по всем обязательствам перед клиентами дополнительных офисов и подтверждает, что номер счета (счетов), платежные реквизиты, тарифы на расчетно-кассовое обслуживание при смене места нахождения внутреннего структурного подразделения не изменяются.

Информацию по возникшим вопросам о возможности получения финансовых услуг в других подразделениях и банкоматах банка, а также через каналы ДБО, можно получить на официальном сайте www.rshb.ru.

Для получения дополнительной информации клиенты офисов могут обратиться в Самарский филиал АО "Россельхозбанк", расположенный по адресу: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 207 или по телефону 8 (8463) 39-24-06 или 8-800-100-0-100.

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