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ВТБ начинает прием заявок по новым условиям семейной ипотеки

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ с 24 июня первым из банков начинает прием заявок по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Приобрести недвижимость по программе теперь смогут семьи с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%.

Воспользоваться программой смогут клиенты, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

"Мы первыми начинаем прием заявок по семейной ипотеке на новых условиях, которые расширяют доступность программы, и пока предлагаем ее с прежней минимальной ставкой 5. Рассчитываем, что благодаря этому еще больше российских семей смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях и, что немаловажно, снизить свою нагрузку по ранее выданному другими банками ипотечному кредиту. Зачастую рождение ребенка, особенно первенца, вызывает необходимость решения квартирного вопроса, поэтому мы решили максимально ускорить процесс запуска программы и, не дожидаясь постановления Правительства, с сегодняшнего дня запускаем прием заявок по ней", — комментирует Михаил Сероштан, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ — вице-президент ВТБ.

ВТБ считает, что расширение условий семейной ипотеки стало своевременным шагом для рынка. "Учитывая, что основная госпрограмма, запущенная во время пандемии в прошлом году, после 1 июля будет работать в измененном виде, по нашим оценкам, произойдёт общее перераспределение доли семейной ипотеки. За счет низкой ставки и выгодных условий программы она может вырасти в 3 раза и занять на рынке порядка 12%. В настоящее время российские банки выдали в рамках этой программы порядка 400 млрд рублей. Как один из крупнейших игроков, мы планируем довести объем кредитования по ней до 200 млрд рублей к 2023 году", — добавил Михаил Сероштан.

ВТБ работает в рамках программы с начала 2018 года. За все время банк выдал по ней свыше 33,8 тыс. кредитов на 98,2 млрд рублей. По итогам января-мая 2021 г. ВТБ оформил российским семьям 4,1 тыс. кредитов в рамках льготной программы на 14,2 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданной с госсубсидией ипотеки за весь период ее действия являются Москва и область (34,4 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (8,6 млрд рублей), Республика Татарстан (4,8 млрд), Новосибирская область (3,5 млрд), Республика Башкортостан (3,2 млрд рублей).

Средняя сумма кредита в ВТБ по программе составляет в Москве и области — 5,3 млн рублей, Санкт-Петербурге и области — 3,7 млн, в других регионах страны — 2,2 млн рублей. Средний размер первоначального взноса закрепился на уровне 38%. В основном льготную ипотеку оформляют на 17 лет.

В рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа можно приобрести жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — в других регионах РФ. Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредита — до 30 лет.

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