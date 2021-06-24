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Инклюзия и трудоустройство инвалидов: мифы работодателей и лучшие практики

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одним из вопросов дискуссии на тему: "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре", которая прошла недавно в Самарском областном вещательном агентстве по инициативе представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс", стало трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: предоставлено автором

Поправки в закон

Инвалидам непросто найти работу. В частности, трудности связаны с тем, что работодатели не всегда готовы брать на работу людей с ОВЗ и находят предлоги этого не делать. О том, как работают законы, защищающие права инвалидов и как эту проблему решает Самарская городская общественная организация инвалидов-колясочников "Десница", рассказал ее руководитель Евгений Печерских.

"Все, что мы делаем, направлено на создание необходимых условий, чтобы соискатели могли заниматься поиском работы именно на открытом рынке труда", — подчеркнул руководитель "Десницы", которая решает вопросы занятости уже более 20 лет. Евгений Печерских отметил, что в прошлом году "Десница" вместе с организацией "Всероссийское общество слепых" внесла изменения в существующий ФЗ "О занятости населения", связанные с планом работы по квотированию рабочих мест и введению нового понятия "Аренда рабочих мест для предприятий".

"На мой взгляд это удобно и выгодно не только для предприятий, но и для соискателей с инвалидностью", — отметил он. Говоря о том, как законы могут помочь решить проблемы занятости, спикер подчеркнул, что вся система занятости или "система реабилитации для инвалидов" включает семь основных аспектов: профессиональную ориентацию, психологическую поддержку, обучение и переобучение, повышение квалификации, содействие в трудоустройстве на открытом рынке, квотирование и создание специальных рабочих мест для инвалидов, а также профессиональную и производственную адаптацию, которой мало кто занимается.

Соискатель с ОВЗ: бояться или привлекать?

"Наша организация работает с различными предприятиями Самарской области. Неоднократно я сталкивался с проблемой, когда работодатель опасается принимать соискателей с ОВЗ, запуганный мифами и страшилками. Основные из них — с людьми с ОВЗ трудно общаться, они ранимые, требуют особого подхода. Эти мифы нужно искоренять. Соискатель не должен пугать работодателя. Способы для этого есть, и мы активно работаем, создавая сообщество работодателей, в рамках которого занимаемся их обучением", — отметил Евгений Печерских.

Кроме того, спикер отметил, что зачастую проблемы, с которыми инвалиды сталкиваются при трудоустройстве, вытекают из семьи и связаны с гиперопекой. В 2020–2021 гг. "Десница" трудоустроила 26 ребят с инвалидностью в разные организации с достойной зарплатой — в кол-центры, Бюро медико-социальной экспертизы, Фонд социального страхования. Также молодежь работает в гостиницах и управляющих компаниях.

Евгений Печерских считает, что нужно работать с каждым соискателем индивидуально: "Поиск работы и процесс трудоустройства соискателя с ОВЗ — работа штучная, не приемлет массовости. Индивидуальная работа также происходит с каждым работодателем, который готов принять к себе человека с инвалидностью".

Во многих компаниях двери для соискателей с инвалидностью открыты. Такой подход действует в аффилированных компаниях "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России. Модератор круглого стола, управляющий по корпоративным вопросам региона ФМИ в России, рассказала: "Инклюзия для нашей компании означает равные возможности участия в жизни общества и равные возможности реализации своих профессиональных навыков для всех, независимо от пола, возраста, физических или ментальных особенностей. Для нас это одинаково важно, как внутри компании, когда мы реализуем инклюзивную политику труда и занятости, так и вовне, в инклюзивных социальных проектах, с целью социализации людей с инвалидностью. Для привлечения кандидатов с инвалидностью мы сотрудничаем с региональной общественной организацией людей с инвалидностью "Перспектива", благотворительным фондом "ДЕЙСТВУЙ!", высшими учебными заведениями и центрами занятости и возглавляем комитет по инклюзии в Ассоциации "Равные права и равные возможности". Мы также регулярно делимся своим опытом и практиками найма людей с инвалидностью на различных конференциях и форумах".

В компании реализуются проекты по созданию доступной среды в региональных офисах и на фабриках. На фабрике "Филип Моррис Ижора" оборудованы дополнительные парковочные места, тактильные пешеходные дорожки, пандусы, сделана тактильно-мнемоническая схема фабрики, установлены автоматические двери, система вызова срочной помощи, нанесены широкие контрастные полосы на пол для слабовидящих.

"Сейчас в компании работают более 40 сотрудников с инвалидностью. У нас проводятся специальные мероприятия, на которых мы учим коллег и учимся сами создавать комфортные условия работы для всех. Есть программа по адаптации сотрудников с инвалидностью и без друг к другу, — добавила Анна Бушлякова. — Проводятся тренинги, на которых формируются практические навыки взаимодействия. Мы говорим о том, как живется людям с ограничениями по здоровью, учимся взаимодействовать друг с другом так, чтобы не создавать неловких моментов. Такие тренинги позволяют снять напряжение и создать комфортные условия работы".

Этапы формирования инклюзивной культуры

В "Деснице" работа с соискателями организована с 2002 года. На специализированных курсах люди учатся самопрезентации, умению вести разговор с работодателем как по телефону, так и очно. Параллельно налажена работа с центрами занятости населения.

"Результаты по трудоустройству, которые у нас есть, не одномоментны. Это годы работы. Например, первая в России специализированная ярмарка вакансий прошла именно в Самаре, в 2003 году. Сегодня такие ярмарки проходят в городе дважды в год, из бюджета на них выделяются средства. На подобных мероприятиях соискатели имеют возможность в течение часа пообщаться с десятком работодателей", — рассказал он.

Евгений Печерских сообщил, что налаженное сотрудничество с министерством образования региона тоже дает положительные результаты.

"Мы пришли к выводу, что проблема занятости возникает не тогда, когда человек получил специальность, а когда ребенок пошел в школу. В общеобразовательной школе процесс профессиональной ориентации начинается с 7-8 класса, а в специализированных коррекционных школах — с пятого класса. Но беда в том, что этому направлению работы уделяется мало внимания, — отмечает участник круглого стола. — Взаимодействие с министерством образования привело к разработке конкретного плана, который помогает в решении многих вопросов, в том числе связанных с профессиональным определением, исходя из того, какова потребность на рынке труда. Опыт показал, что долгое время из ссузов выпускались ребята по специальности "переплетчик", "архивариус", а запрос на рынке труда нулевой".

Также среди направлений работы "Десницы" — тесное взаимодействие с ссузами, профориентационные мероприятия в школах и партнерство с Торгово-промышленной палатой Самарской области. С ТПП договор о социальном партнерстве был заключен в 2020 году, и уже принес свои плоды. Благодаря сотрудничеству удалось устроить на работу несколько десятков молодых людей.

"Говоря об инклюзии, надо четко понимать, что основная проблема ее развития — формирование инклюзивной культуры. К сожалению, у нас ее пока нет. То, чем мы занимаемся, в большей степени направлено на ее формирование. Да, есть инклюзивные практики, как-то формируется политика. А культура пока подкачала", — посетовал Евгений Печерских.

Резюмируя, Анна Бушлякова, председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, инициатор и ведущая круглого стола "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре", подчеркнула актуальность и глубину дискуссии.

"Тема безусловно имеет большую социальную значимость, поскольку важно, чтобы каждый человек был включен в жизнь общества и имел возможность реализовывать свои профессиональные навыки. Это большой шаг в направлении устойчивого развития, достижения равновесия трех основных составляющих: экономического роста, социальной ответственности и экологического баланса. Устойчивое развитие предполагает, что мы находимся в балансе социальных возможностей и качества жизни и сохраняем это для будущих поколений", — заключила она.

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