Опубликован рейтинг самарских депутатов Госдумы

21 июня президент России, выступая в нижней палате парламента, высоко оценил работу депутатов Госдумы VII созыва, как по значимости принятых решений, так и по их качеству, отметив оперативную законотворческую деятельность по защите прав и интересов граждан, среднего и малого предпринимательства в период пандемии.

Высокую оценку Владимира Путина предварил рейтинг коэффициента полезной деятельности депутатов "КПДГД 7 созыв. Итоги", в котором говорится, что Госдума VII созыва отработала достаточно эффективно, но нагрузка на депутатов распределялась не равномерно. "Топ 50 выполняли 50% работы. Средний КПДГД ниже 40", — говорится в документе.

В состав депутатов Госдумы VII созыва от Самарской области входят восемь человек: Владимир Бокк, Владимир Гутенев, Леонид Калашников, Виктор Казаков, Леонид Симановский, Игорь Станкевич, Евгений Серпер, Александр Хинштейн.

Согласно исследованиям, в топ-50 попали двое из восьми депутатов от Самарской области — председатель Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн (2 место) и первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, председатель комиссии по оборонно-промышленному комплексу Владимир Гутенев (19 место).

Всего в топ-50 присутствует 13 депутатов из Приволжского федерального округа, при этом Самарская область один из тех регионов, кто имеет наибольшее количество представителей в рейтинге.

В экспертном индексе, наиболее значимом для депутатской активности и составленном внешними политическими экспертами, Владимир Гутенев удерживает седьмую позицию. При этом в топ-50 по данному индексу он также единственный представитель Самарской области.

В преддверии выборов в Госдуму авторы исследования выставили всем депутатам действующего созыва коэффициент избираемости, который говорит о вероятности переизбрания в новый состав нижней палаты парламента.

Наивысший коэффициент избираемости присвоен: Александру Хинштейну, Владимиру Гутеневу — 8 баллов. Также хорошие шансы на переизбрание у Леонида Калашникова (5 баллов), Леонида Симановского (4). Низкая оценка Виктора Казакова (3,5), Владимира Бокка (3), Евгения Серпера (3), Игоря Станкевича (2,5) предполагает с их стороны титанические усилия, чтобы завоевать доверие избирателей.

Из рейтинга следует, что губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в предыдущий выборный цикл удалось собрать крепкую парламентскую команду, которая эффективно отработала весь созыв, оказав существенную помощь региону, при этом двое представителей вошли в топ-20 рейтинга коэффициента полезной деятельности депутатов ГД и имеют высший коэффициент избираемости.

На съезде партии "Единая Россия", прошедшем 19 июня, был оглашен список кандидатов на предстоящие думские выборы. Лидером территориальной группы № 15, которая включает Самарскую область, по результатам праймериз стали губернатор Дмитрий Азаров, Николай Ренц, мэр Тольятти; Регина Воробьёва, исполнительный директор общественной организации "Открытое сердце"; действующие депутаты ГД - совладелец компании "Новатэк" Леонид Симановский, первый вице-президент СоюзМаша России Владимир Гутенёв, руководитель управления региональной и технологической работы ЦИК "Единой России" Андрей Парфёнов, советник губернатора Виктор Кузнецов, главный государственный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова.

В одномандатных округах за победу поборются действующие законотворцы: Александр Хинштейн, Виктор Казаков, Игорь Станкевич. К ним присоединится студентка ТГУ волонтер Ирина Долгополова, гендиректор сызранского АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов. Из гонки выбыли депутаты Владимир Бокк и Евгений Серпер.

Судя по составу самарских кандидатов в депутаты ГД, Дмитрий Азаров вновь собирает крепкую боеспособную команду профессионалов, в которой акцент сделан на опытных политиков, промышленников, управленцев и лидеров общественного мнения. В этом списке мы видим и новые имена. И это крайне важно для такого крупного промышленного, научного и экономического центра страны, как Самарская область.

Неслучайно Дмитрий Азаров признан одним из эффективных российских губернаторов, что подтверждается оценкой международного агентства Moodyʼs Investors Service, повысившего уровень кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень до уровня "Ba1" с прогнозом "Стабильный". В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале Moodyʼs губерния занимает лидирующие позиции, уступая только столичным регионам: Москве и Санкт-Петербургу.

Новая команда депутатов Госдумы от Самарской области должна принять эстафету своих предшественников и продолжить активную работу по укреплению благосостояния региона.