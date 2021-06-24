16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком попробуют продать со скидкой в 15% Конкурсную массу Газбанка могут пополнить за счет имущества топ-менеджеров ВТБ снижает ставки по ипотечным программам ПСБ запустил новый сервис для предпринимателей — смартфон как платежный терминал ВТБ в апреле выдал 100 млрд руб. ипотеки

Банки Финансы

ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ Факторинг, дочерняя структура ПСБ, совместно с ООО "Цифровая логистика" запустили сервис, благодаря которому пользователи Электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) получают возможность оформлять услуги перевозок с отсрочкой платежа.

Новый сервис позволяет без предоставления документов пакетно устанавливать лимиты до 3 млн рублей и использовать их для оплаты услуг по грузоперевозке с отсрочкой платежа. Клиентам ЭТП ГП, заинтересованным в факторинге, не нужно больше искать деньги на оплату услуг авансом — достаточно при оформлении заказа выбрать оплату с отсрочкой. При использовании нового сервиса по истечении отсрочки платежа клиент оплачивает услуги в пользу факторинговой компании, тем самым восстанавливая свой лимит.

В отдельных случаях лимит может быть увеличен до 50 млн рублей, для этого необходимо дистанционного предоставить два документа, которые будут рассмотрены в течение двух часов.

"На практике предоставление отсрочки платежа позволяет увеличить клиентскую базу в среднем на 30%, а для запуска такого сервиса компании необходимо построить сложную систему оценки рисков и сбора платежей, поэтому оптимальным решением является привлечение партнера с достаточной экспертизой. Мы уверены, что созданный ПСБ онлайн-сервис по отсрочке платежа для заказчиков "Цифровой логистики" позволит компании расширить объем услуг для клиентов и увеличить количество заказов. ПСБ Факторинг один из первых на рынке пакетно установил лимиты финансирования на малый и средний бизнес, что, в свою очередь, позволит предпринимателям из этого сегмента пополнять оборотные средства максимально просто и удобно, без привлечения кредитов. Мы планируем расширять сервис и подключать к нему другие крупные компании рынка", — отметил Иннокентий Воловик, генеральный директор ПСБ Факторинг.

"Для нас крайне важно, что совместно с партнерами мы развиваем, цифровой подход не только к заказу непосредственно транспортировки (перемещения) груза, а также предлагаем и другие возможности, необходимые клиенту в процессе перевозки. Эти наши действия существенно упрощают доступ к услугам ЖД транспорта и повышают его конкурентоспособность", — прокомментировал генеральный директор ООО "Цифровая логистика" Николай Резвов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4