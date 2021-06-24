В Самаре создан региональный консультационный центр "Свое дело"

Региональный консультационный центр "Свое дело" создан на базе СГЭУ @sseu_official. Здесь студенты смогут узнать условия получения государственной поддержки на поиск работы и на предпринимательскую деятельность.

Идею создания регионального консультационного центра для разъяснения существующих условий получения господдержки по социальному контракту именно для студенческой молодежи на базе Самарского государственного экономического университета высказал доцент СамГТУ, руководитель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов в ходе областного форума "Социальная служба: защита, поддержка, развитие". Он же стал председателем рабочей группы этого центра, взяв под личный контроль работу по информированию и консультированию молодежи о социальном контракте.

"Важно донести информацию о возможностях получения господдержки в рамках социального контракта до студенческой аудитории — молодых людей в возрасте двадцати лет, только готовящихся выйти на рынок труда, ищущих работу и формирующих свою профессиональную траекторию развития — в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или владельца частного подсобного хозяйства. Для них поддержка на старте индивидуальной предпринимательской деятельности может оказаться решающей, определяющей дальнейший успех", — отметил Константин Доладов.

Выбор СГЭУ в качестве площадки для размещения регионального консультационного центра "Свое дело" закономерен. Это ведущий экономический вуз региона, в нем есть все условия к успешной апробации, а впоследствии и тиражирования опыта применения соцконтракта не только на территории региона.

"Нам необходимо подготовить молодого человека к принятию ответственного решения стать предпринимателем. И поддержать его в этой решимости до первой сдачи налогового отчета. Для этого студенту, помимо финансовой поддержки, нужны наставники, нужна консультативная помощь. Именно это может компетентно предоставить СГЭУ как будущий РКЦ", — подчеркнул Константин Доладов.

Полезная информация, а также анонсы и новости по работе РКЦ "Свое дело" будут публиковаться с хештегом #социальныйконтрактмолодым_доладов.