Полицейского из Самарской области подозревают в связи с наркоторговцами

В Похвистневе Самарской области задержали замначальника городской полиции майора Романа Попова, сообщает oboz.info со ссылкой на жену задержанного.
Замначальника полиции — начальника отдела уголовного розыска МО МВД РФ "Похвистневский" подозревают в мошенничестве. В версии следствия, в июне 2017 г. офицер получил деньги от Евгения Пастуха, чей родственник был членом ОПС Мясникова, а сейчас осужден и находится в колонии. Деньги поступили банковским переводом от Мясникова, который сейчас дает показания против Попова.
По словам супруги Попова, до 2013 г. ее муж служил в ФСКН. Будучи начальником отделения наркоконтроля, он вел разработку организованной преступной группы Мясникова, главой которой был Павел Мясников. С расформированием ведомства Роман Попов перешел на работу в органы МВД. А Мясников и его подельники в итоге получили длительные сроки в исправительной колонии строгого режима.
Теперь Мясников дает показания на Романа Попова, якобы преступники с ним "сотрудничали". 21 июня Самарский районный суд арестовал офицера на два месяца.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!