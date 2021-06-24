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Преступления Происшествия

Полицейского из Самарской области подозревают в связи с наркоторговцами

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Похвистневе Самарской области задержали замначальника городской полиции майора Романа Попова, сообщает oboz.info со ссылкой на жену задержанного.

Замначальника полиции — начальника отдела уголовного розыска МО МВД РФ "Похвистневский" подозревают в мошенничестве. В версии следствия, в июне 2017 г. офицер получил деньги от Евгения Пастуха, чей родственник был членом ОПС Мясникова, а сейчас осужден и находится в колонии. Деньги поступили банковским переводом от Мясникова, который сейчас дает показания против Попова.

По словам супруги Попова, до 2013 г. ее муж служил в ФСКН. Будучи начальником отделения наркоконтроля, он вел разработку организованной преступной группы Мясникова, главой которой был Павел Мясников. С расформированием ведомства Роман Попов перешел на работу в органы МВД. А Мясников и его подельники в итоге получили длительные сроки в исправительной колонии строгого режима.

Теперь Мясников дает показания на Романа Попова, якобы преступники с ним "сотрудничали". 21 июня Самарский районный суд арестовал офицера на два месяца.

Гид потребителя

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