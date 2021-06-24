Банк "Открытие" и Минцифры России договорились о сотрудничестве

Банк "Открытие" и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Банк "Открытие" планирует обеспечить интеграцию учетных записей пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) с учетными записями клиентов банка в целях "бесшовного" получения ими государственных услуг и сервисов.

Банк будет участвовать в разработке нормативных правовых актов в сфере финансирования проектов цифровой трансформации, в том числе с использованием мер государственной поддержки и внедрения сквозных технологий. Группа "Открытие" предложит финансовые продукты и услуги работникам Минцифры России, а также примет участие в разработке программ льготной ипотеки для IT-специалистов.