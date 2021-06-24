Банк "Открытие" и Минцифры России договорились о сотрудничестве

Банк "Открытие" и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Банк "Открытие" планирует обеспечить интеграцию учетных записей пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) с учетными записями клиентов банка в целях "бесшовного" получения ими государственных услуг и сервисов.
Банк будет участвовать в разработке нормативных правовых актов в сфере финансирования проектов цифровой трансформации, в том числе с использованием мер государственной поддержки и внедрения сквозных технологий. Группа "Открытие" предложит финансовые продукты и услуги работникам Минцифры России, а также примет участие в разработке программ льготной ипотеки для IT-специалистов.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.