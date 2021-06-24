Дмитрий Богданов: "Новый завод Форесия в ОЭЗ "Тольятти" стал крупнейшим предприятием среди российских площадок компании"

В четверг, 24 июня, на площадке особой экономической зоны состоялся торжественный запуск нового предприятия — французская компания Форесия начинает выпускать в Тольятти автомобильные сидения. Предприятие разместилось в индустриальном парке ОЭЗ — для быстрого запуска производства Самарская область обеспечила строительство корпусов для предоставления их в аренду резидентам, в том числе с возможностью дальнейшего выкупа.

Старт работе завода Форесия в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Форесия на территории региона будет выпускать автомобильные сидения. "Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области — автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект", — отметил глава региона.

Тольяттинский завод в системе глобальной компании Форесии будет единственным заводом, в котором "под одной крышей" будут осуществляться все технологические операции по производству сидений. Основными потребителями продукции предприятия станут АО "АВТОВАЗ", альянс Рено-Ниссан, Фольксваген Групп Рус.

"Хочу выразить благодарность губернатору Самарской области и властям региона за всестороннюю поддержку проекта с момента обсуждения идеи и на всех этапах реализации. Завод в Тольятти будет самым крупным производством компании Форесия в России", — отметил вице-президент компании "Форесия в России" Лукаш Бабущка.

В торжественной церемонии принял участие первый вице-губернатор — председатель областного правительства Виктор Кудряшов. Он отметил, что предприятие компании Форесия — одного из мировых лидеров по производству автокомпонентов — первый проект, который открывается в ОЭЗ в формате индустриальных парков, когда производственная площадка создавалась с привлечением не только финансов инвестора, но и средств областного бюджета.

Практики Самарской области по работе с инвесторами признаны одними из самых передовых в стране, в частности, в регионе действуют все специальные налоговые режимы. Особая экономическая зона "Тольятти" входит в тройку лучших инвестплощадок страны. Сегодня здесь зарегистрировано 29 резидентов из 9 стран. На площадке функционируют 11 заводов — Форесия стала 12-м предприятием.

"Команда Самарской области по оценке минэкономразвития России и экспертов отрасли является лучшей в стране в сфере государственно-частного партнерства, и это позволило построить завод Форесия в партнерстве с регионом в рекордные сроки. Региональная команда постоянно применяет самые передовые инструменты поддержки бизнеса. При создании завода Форесия была апробирована лучшая модель, когда регион в партнерстве с инвестором реализует важный социально-экономический проект, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Новый завод стал самым крупным предприятием среди российских площадок компании. На этом этапе предприятие будет выпускать 1500 машинокомплектов в день. Сегодня запущена первая очередь проекта, до конца года планируется запустить вторую, по сборке и пошиву сидений. Старт третьего этапа намечен на 2022 год. Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей, с созданием в Тольятти более 1000 рабочих мест".

Уже в этом году резиденты ОЭЗ смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которая сегодня возводится в рамках концессионного соглашения с РЖД. В ближайших планах областного правительства — старт освоения площадки под третью очередь Особой экономической зоны. В этом году начинается проектирование всей необходимой инфраструктуры. Областные власти рассчитывают на помощь федерального центра — в настоящее время готовится заявка на получение инфраструктурного кредита.