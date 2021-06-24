В Оренбурге состоялась Ассоциация законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО

В четверг, 24 июня, в Оренбургской области состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО.

В работе Ассоциации приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, руководители региональных законодательных органов, представители исполнительных органов власти.

Перед началом заседания Игорь Комаров вместе с Денисом Паслером осмотрели историко-мемориальный музей им. Виктора Черномырдина в с. Черный Отрог, где родился будущий государственный деятель. Игорь Комаров оставил запись в книге с пожеланиями.

В повестке заседания Ассоциации были: совершенствование нормативного правового регулирования в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики; развитие внутреннего туризма, в том числе меры господдержки и другие вопросы.

Игорь Комаров отметил, что в 2020 г. в Конституцию РФ внесли ряд поправок. Существенная их часть направлена на укрепление единства народа России, обеспечение межнационального согласия, сбережения этнокультурного и языкового многообразия страны. Полпред также подчеркнул, что "в ПФО в этой сфере накоплен значительный правовой опыт". Во всех регионах ПФО утверждены платы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.

"Регионы ПФО характеризуются многонациональным составом населения. Поэтому важно при разработке нормативных правовых актов в сфере национальной политики учитывать мнение федеральных структур, ответственных за эту сферу в масштабах страны и, конечно, больше опираться на мнение представителей национального-культурных и религиозных объединений, экспертного и научного сообщества, в том числе федерального уровня", — сказал Игорь Комаров.

С докладом по этой теме выступил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков: "Во всех регионах округа принята нормативная база для обеспечения работы консультативных органов при высших должностных лицах по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Накоплен серьезный опыт совместной работы по взаимодействию с национально-культурными объединениями, представителями диаспор мигрантов и экспертным сообществом".

"Сегодня 24 июня отмечается день Чувашской Республики", — сказала председатель Госсовета Чувашской Республики Альбина Егорова. Она поздравила всех с праздником от имени главы региона Олега Николаева, а также от Госсовета Чувашской Республики и всех ее жителей и пожелала здоровья и благополучия.

Заместитель председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл Евгений Кузьмин предложил обобщить социологические исследования субъектов ПФО по развитию ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и вести постоянный мониторинг.

Также председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин предложил распространить практику создания Дома дружбы народов и поделился опытом Татарстана в этом вопросе: "20 лет назад мы создали ассамблею народов Республики Татарстан, в которую входят 173 наций и народностей, более 80 национальных культурных автономий, подставляя свое общественное плечо для усиления государственной и муниципальной власти. Этот инструмент очень помоет сохранить мир и спокойствие".

Кроме этого, координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поблагодарил Игоря Комарова за работу аппарата в сохранении стабильности в ПФО.

Игорь Комаров отметил, что внутренний туризм играет важную роль в развитии несырьевого сектора экономики, стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывает новые возможности для моногородов и сельских поселений. Полпред подчеркнул, что запускается новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", главная цель которого — обеспечение качественного и доступного отдыха в России для всех граждан и, прежде всего, для детей с детьми.

Участники заседания отметили, что регионы ПФО проводят большую работу по развитию сферы туризма и гостеприимства. В ПФО сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия. Туристская индустрия представлена 4122 коллективными средствами размещения, количество туристических фирм, туроператоров, турагентств, работающих на территории субъектов ПФО, превышает 1300.

По данным Ростуризма, в экономике страны и регионов туризм обеспечивает занятость более 2,5 млн человек. При этом 3,9% экономики страны приходится на туризм, вклад в ВВП составляет 3,7 трлн рублей.

"Ряд регионов очень грамотно, профессионально и ответственно воспользовались проблемами и эпидемиологическими ограничениями для увеличения туристического потока в города и столицы Приволжского федерального округа", — подчеркнул Игорь Комаров.

"Мы находимся в историко-мемориальном комплексе нашего земляка Виктора Степановича Черномырдина — один из знаковых объектов туристической отрасли Оренбуржья, который вошел в первый региональный брендовый туристический маршрут. Музей открылся в апреле в день рождения Виктора Степановича. Это произошло благодаря личной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина. В Оренбургской области большой туристический потенциал, который пока реализован не полностью. Туристическая инфраструктура Оренбуржья требует модернизации и привлечения инвестиций. Над этим вопросом мы сейчас активно и работаем", — сказал Денис Паслер.

Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев поделился опытом региона: "В Соль-Илецке на базе бальнеологического курорта "Соленые озера" реализуется инвестиционный проект "Туристско-рекреационный кластер "Соленые озера". В среднем ежегодно курорт посещают от 1,3 до 1,5 млн российских и зарубежных туристов. Также туристический маршрут "Горизонты открытий" получил статус "региональный брендовый маршрут" от Экспертного совета по внутреннему и въездному туризму при Федеральном агентстве по туризму".

"Кроме того, проект "Туристско-рекреационный кластер "Атмосфера.Степь" по итогам участия во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, проводимого Агентством стратегических инициатив, был выбран пилотным проектом Министерства природных ресурсов и экологии РФ по развитию экотуризма в России", — добавил Сергей Грачев.

"Последнее время интенсивно развивается экологический туризм. В 2020 году Башкирский геопарк "Янган-Тау" был включен в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. Это первый в России и СНГ геопарк, который получил международное призвание", — сказал председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

"Сельский туризм — это новое направление, которое крайне привлекательно и интересно для всех регионов без исключения. В Нижегородской области в первом чтении мы приняли закон о развитии сельского туризма. Мне кажется, что эта тема может звучать на федеральном уровне, кроме этого федеральные льготы были бы крайне полезны для создания инфраструктуры", — предложил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Полномочный представитель напомнил, что согласно с поручению главы государства Владимира Путина по реализации Послания Федеральному Собранию: до конца 2021 г. продлено действие туристического кэшбека и принято решение по возмещению гражданам 50% стоимости путевки при поездке детей в 2021 г. в летние лагеря.

"Кроме того, в Послании обозначен новый инструмент поддержки регионов — инфраструктурные бюджетные кредиты, которые можно получить на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых на осуществление расходов инвестиционного характера, включая строительство и реконструкцию объектов, в том числе туристской инфраструктуры", — отметил полпред.

Озвученные на заседании инициативы после доработки будут направлены в Госдуму и Правительство РФ.

Во время рабочей поездки полпред вместе с главой региона Денисом Паслером посетили Орск и Новотроицк. В Орске они осмотрели "Орский онкологический диспансер", строительство которого завершилось в 2020 году. На реализацию этого проекта было направлено 2,16 млрд руб. из областного и 1,2 млрд руб. из федерального бюджетов. Современный медицинский центр рассчитан на 180 больных. Здесь работают операционный блок на шесть операционных с аппаратурой экспертного класса, поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в сутки с дневным стационаром, реанимация, диагностическое, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения. С момента открытия онкодиспансера в стационаре пролечено около 7 тыс. пациентов, проведено 11 325 сеансов лучевой терапии, выполнено 617 операций.

Игорь Комаров и Денис Паслер посетили в Новотроицке "Новотроицкий завод хромовых соединений", который входит в число крупнейших участников внешнеторговой деятельности Оренбургской области как по экспорту (хромовые соединения, хром металлический), так и по импорту (руда), доля экспорта предприятия 70%.