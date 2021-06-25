"Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

"Крылья Советов" в контрольном матче обыграли сербский "Пролетер" из г. Нови-Сад – 3:1, сообщает сайт самарского клуба.
У "Крыльев голами отличились Роман Ежов, Дмитрий Ефремов и Сергей Пиняев.
"Крылья Советов" в контрольном матче обыграли сербский "Пролетер" из г. Нови-Сад – 3:1, сообщает сайт самарского клуба.
У "Крыльев голами отличились Роман Ежов, Дмитрий Ефремов и Сергей Пиняев.
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Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))