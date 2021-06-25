Россельхозбанк обновил условия акции "Жаркий процент"

Россельхозбанк расширил условия акции "Жаркий процент" и предлагает открыть вклад "Доходный" на срок 1,5 года по ставке 5,5% годовых в дополнение к уже действующим срокам размещения средств один год и три года.
Напоминаем, специальное предложение для клиентов действует до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад на срок от одного года до трех лет по ставке до 6% годовых в зависимости от срока размещения средств. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения - всего от 3 тыс. рублей.
"Россельхозбанк предлагает открыть вклад "Доходный" на выгодных условиях в рамках акции "Жаркий процент". Специально для наших клиентов мы расширили ее условия и ввели новый срок размещения средств по привлекательной ставке 5,5% годовых. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка", - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанк Юлия Деменюк.
Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.