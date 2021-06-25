Россельхозбанк обновил условия акции "Жаркий процент"

Россельхозбанк расширил условия акции "Жаркий процент" и предлагает открыть вклад "Доходный" на срок 1,5 года по ставке 5,5% годовых в дополнение к уже действующим срокам размещения средств один год и три года.

Напоминаем, специальное предложение для клиентов действует до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад на срок от одного года до трех лет по ставке до 6% годовых в зависимости от срока размещения средств. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения - всего от 3 тыс. рублей.

"Россельхозбанк предлагает открыть вклад "Доходный" на выгодных условиях в рамках акции "Жаркий процент". Специально для наших клиентов мы расширили ее условия и ввели новый срок размещения средств по привлекательной ставке 5,5% годовых. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка", - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанк Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.