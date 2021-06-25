Территорию бышего завода "Фосфор" очистят от отходов

Ликвидацию отходов "Фосфора" могут начать в течение ближайших трех-четырех лет. Впервые найдено решение застарелой проблемы и назван реальный срок.

Речь идет об объекте, где в наличии 180 гектаров земли и 161 здание. С 1963 года здесь выпускали фосфор и его продукты, удобрения, химикаты и масла. В 2008-м предприятие ликвидировали. А отходы производства остались.

На выездном мероприятии по устранению накопленного экологического вреда, организованном Денисом Волковым, на территорию бывшего завода "Фосфор" приехали представители Самарской губернской думы, министерств и администрации Тольятти.

Уже не первый год всех, кто может решить вопрос, собирает депутат Денис Волков. Во многом при его содействии в прошлом году город ввел угрозу ЧС. Регион смог выделить 20 млн рублей на определение характера, количества отходов и способа их утилизации.

Обнаружено 11 участков совокупной площадю порядка четырех гектаров на территории основной производственной площадки. Здесь размещены отходы различных степеней и классов опасности - со второго по четвертый, то есть с чрезвычайно опасных до умеренно опасных.

13,5 тысяч тонн отходов находятся в бочках и емкостях в межэтажных перекрытиях. Доступ к ним открыт. И это буквально взрывоопасный факт: в 2020 году собственник здания, в котором находится фосфошлам, поставил бочки с ним на солнце. Итог - крупный пожар.

Для утилизации образовавшихся отходов фосфора, смеси с минеральным грунтом, с песком необходимо применить низкотемпературное термическое обезвреживание фосфосодержащего шлама, чтобы перевести эти отходы в инертное состояние.

До 1 сентября администрация Тольятти совместно с минпромом Самарской области планирует выделить из общей площади завода участки, загрязненные отходами фосфора. После этого их заявят для включения в реестр федеральной программы по рекультивации и обезвреживанию отходов.

Учитывая, что проблеме уже более 20 лет, ожидание в три-четыре года не так уж велико, считают эксперты. Главное сейчас - обеспечить охрану территории с отходами фосфора и противопожарные мероприятия.

"Эта территория входит в мой избирательный округ, мы активно здесь работаем. В том числе это и предприятия, которые здесь работают и хотят дальше развиваться, строить новые производства, а это новые рабочие места, налоги.

Я надеюсь, в следующем году ситуация сдвинется и эта площадка будет развиваться. Она очень удобна: здесь есть все коммуникации, ж/д пути, именно промышленный узел.Также и санитарно-защитная зона сдесь соответствует возможности строить производства. И мы эту площадку должны развивать.

Сейчас на территории бывшего "Фосфора" ведут деятельность 50 компаний. Ликвидация опасных отходов позволит бизнесу развиваться, а для города снизит экологические риски", - отметил депутат Самарской губернской думы Денис Волков.