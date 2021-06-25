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Строительство Строительство и недвижимость

Судьбу трех недостроев в Петра Дубраве решат до конца года

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства решит судьбу трех проблемных домов СК "Новация" в п. Петра Дубрава до конца этого года. Информация об этом предоставлена фондом в ответе на запрос портала "Волга Ньюс".

Фото: volgainfo.net

По инициативе фонда компания в феврале этого года была признана банкротом. Сейчас конкурсным управляющим ведется сбор необходимой документации, которая должна быть представлена в фонд в сентябре 2021 года. В том же месяце будет проведена строительно-техническая экспертиза и оценка стоимости 1 кв. метра.

"По мере готовности документов объект будет вынесен на рассмотрение наблюдательного совета фонда (срок - до конца 2021 года). Наблюдательным советом фонда будет принято решение о завершении строительства или выплате компенсаций дольщикам", - сообщили в организации.

Если будет принято решение о выплате дольщикам компенсаций, то земельный участок с расположенным на нем недостроенным домом после расчетов будет передан фонду. Если же совет сочтет эффективной достройку объекта, то земельный участок и права застройщика перейдут региональному фонду.

Напомним, СК "Новация" сама должна была удовлетворить права обманутых дольщиков, которые вложились в квартиры в объектах обанкротившихся ООО "Монтэк" и ООО "Зевс" на ул. Южной в Петра Дубраве. "Новация" в начале 2015 г. выиграла соответствующий конкурс, проводившийся минстроем Самарской области.

За удовлетворение прав около 200 дольщиков компания, помимо трех объектов, получила компенсационные площадки в Петра Дубраве и в Самаре на пересечении ул. Солнечной и Ново-Вокзальной.

Проведение конкурса вызвало вопросы у областной прокуратуры, инициировавшей проверку регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В ФАС решили, что компания подала недостоверные сведения о наличии опыта общестроительных работ и допуск ее к участию в конкурсе был необоснован.

Два дома "Новация" должна была достроить в декабре 2018 г., один - в декабре 2019 года. Однако ни один объект не был завершен, при этом компания привлекла еще 77 дольщиков.

Областные власти инициировали уголовное дело о мошенничестве - оно было возбуждено в июне 2019 г. в отношении неустановленных лиц "из числа руководства компании".

Кроме того, в августе 2019 г. областной минстрой, администрации Волжского района и поселения Петра  Дубрава обратились в арбитраж с иском об изъятии у "Новации" участков в Петра Дубраве. Однако иск был оставлен без рассмотрения из-за неявки сторон.

В июне 2020 г. было возбуждено еще одно уголовное дело - по факту неправомерных действий со стороны руководителей строительной организации при заключении договоров долевого участия. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД. На этот раз в полицию обратился один из дольщиков, приобретший несколько квартир.

Источники Волга Ньюс называют реальным бенефициаром СК "Новация" Владимира Плигина, а инвестором - Алексея Титова, выступающего директором ООО "СТ".

Плигин известен как один из совладельцев скандально известного ООО "Самарагорстрой" (обанкротившаяся "дочка" ИСК "Волга-Групп"), которое оставило после себя три крупных "недостроя" - ЖК "Монблан", ЖК "Альбатрос" и коттеджный поселок "Дубрава". Кроме того, Плигин в 2014 г. получил условный срок по делу "Междуречья", которое собрало с 86 дольщиков около 96 млн руб. на строительство дома в поселке Алексеевка.

Алексей Титов аффилирован с ООО "Инвектор", выступавшим учредителем компании "СТ". "Инвектор" строил трехэтажный многоквартирный дом в пгт. Волжский Красноярского района. Гендиректор компании Алексей Безруков подпал под уголовное дело о мошенничестве. Следствие посчитало, что он заключал договоры долевого участия, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Ущерб составил почти 40 млн рублей. В начале июня Безруков был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии.

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Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

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Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

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