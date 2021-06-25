Директор "Инвектора" получил три года колонии за обман дольщиков

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по делу директора ООО "Инвектор" Алексея Безрукова, обвинявшегося в мошенничестве при привлечении средств дольщиков на строительство дома в п. Волжский Красноярского района.

Напомним, ранее сообщалось, что, по версии следствия, Безруков с декабря 2014 г. по ноябрь 2017 г. заключал договоры долевого участия в строительстве трехэтажного многоквартирного дома, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, он якобы обналичивал деньги дольщиков через фирмы-однодневки, потратив часть средств на автомобиль Lexus. Ущерб оценивался в почти 40 млн рублей.

В июне прошлого года дело поступило в Октябрьский районный суд Самары.

Из материалов дела следует, что Безруков приобрел участок под строительство трехэтажного трехсекционного дома в микрорайоне Жилгородок. Он заказал проект, а для реализации квартир привлек агентство недвижимости "Бизнес-Гарант". При этом директор "Бизнес-Гаранта" Илья Руднев стал одним из клиентов "Инвектора" - он приобрел 5 квартир, передав за них 4,9 млн рублей.

Еще одним известным клиентом компании стал директор агентства недвижимости "Визит" - Михаил Минаев. За нежилое помещение и квартиру он передал 6,8 млн рублей.

Также деньги несли обычные дольщики, привлеченные рекламной кампанией, организованной "Бизнес-Гарантом". Всего было продано 35 квартир из 51.

Когда в начале 2017 г. стройка остановилась, дольщики начали обращаться в полицию.В апреле 2020 г. было возбуждено уголовное дело. На имущество Безрукова - старенький Ford Focus и участок под стройкой был наложен арест.

В суде обвиняемый своей вины не признал. Он рассказал, что планировал закончить строительство в 2016 г., но не смог из-за финансовых проблем и "завышенных технических условий". По его словам, сейчас "общая часть" готова на 100%, идут работы по проведению коммуникаций.

Тот факт, что деньги дольщиков не вносились на счет организации, он объяснил боязнью их "потерять" из-за претензий неких структур.

В итоге суд оправдал бизнесмена по эпизоду с отмыванием денег и назначил три года в колонии общего режима по эпизоду с мошенничеством, сообщила помощник прокурора области Наталья Цой. Сейчас приговор оспаривается.