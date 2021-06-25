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Суды Происшествия

Директор "Инвектора" получил три года колонии за обман дольщиков

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по делу директора ООО "Инвектор" Алексея Безрукова, обвинявшегося в мошенничестве при привлечении средств дольщиков на строительство дома в п. Волжский Красноярского района.

Фото: наш.дом.рф

Напомним, ранее сообщалось, что, по версии следствия, Безруков с декабря 2014 г. по ноябрь 2017 г. заключал договоры долевого участия в строительстве трехэтажного многоквартирного дома, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, он якобы обналичивал деньги дольщиков через фирмы-однодневки, потратив часть средств на автомобиль Lexus. Ущерб оценивался в почти 40 млн рублей.

В июне прошлого года дело поступило в Октябрьский районный суд Самары.

Из материалов дела следует, что Безруков приобрел участок под строительство трехэтажного трехсекционного дома в микрорайоне Жилгородок. Он заказал проект, а для реализации квартир привлек агентство недвижимости "Бизнес-Гарант". При этом директор "Бизнес-Гаранта" Илья Руднев стал одним из клиентов "Инвектора" - он приобрел 5 квартир, передав за них 4,9 млн рублей.

Еще одним известным клиентом компании стал директор агентства недвижимости "Визит" - Михаил Минаев. За нежилое помещение и квартиру он передал 6,8 млн рублей.

Также деньги несли обычные дольщики, привлеченные рекламной кампанией, организованной "Бизнес-Гарантом". Всего было продано 35 квартир из 51.

Когда в начале 2017 г. стройка остановилась, дольщики начали обращаться в полицию.В апреле 2020 г. было возбуждено уголовное дело. На имущество Безрукова - старенький Ford Focus и участок под стройкой был наложен арест.

В суде обвиняемый своей вины не признал. Он рассказал, что планировал закончить строительство в 2016 г., но не смог из-за финансовых проблем и "завышенных технических условий". По его словам, сейчас "общая часть" готова на 100%, идут работы по проведению коммуникаций.

Тот факт, что деньги дольщиков не вносились на счет организации, он объяснил боязнью их "потерять" из-за претензий неких структур.

В итоге суд оправдал бизнесмена по эпизоду с отмыванием денег и назначил три года в колонии общего режима по эпизоду с мошенничеством, сообщила помощник прокурора области Наталья Цой. Сейчас приговор оспаривается.

В реестре проблемных объектов указано, что объект готов на 50%. Планируется, что достроит дом сам "Инвектор". Новый срок сдачи - 3 квартал 2021 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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