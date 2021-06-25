Самарца подозревают в даче взятки сотруднику следственного изолятора

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.