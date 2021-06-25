Банк "Открытие" выплатил треть страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка"

За первые четыре дня банк "Открытие" как банк-агент АСВ выплатил порядка 2,7 млрд рублей клиентам "Энергомашбанка", что составляет 30% от общего объема страхового возмещения. Банк принял и обработал 2,8 тыс. обращений частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Клиенты могут обратиться за выплатой возмещения в 44 отделения банка, расположенные в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке "Открытие", можно ознакомиться здесь. На сайте банка организована предварительная запись на посещение офисов, что позволяет клиентам существенно сэкономить свое время.

Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме (безналичным переводом, наличными в кассе), а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке "Открытие". Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке "Открытие" сейчас в числе самых привлекательных на рынке - до 5,3% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете "Моя копилка"*. Также банк предлагает моментально оформить дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием, кэшбэком до 11% и оплатой ЖКХ в мобильном приложении.

Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. "Открытие" предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции "Выгодное начало" - 2 месяца бесплатного обслуживания при подключении пакетов услуг "Быстрый рост", "Свой бизнес", "Весь мир" или "Большие планы". Также юридические лица могут разместить в банке "Открытие" средства на депозите по повышенной ставке. Процентную ставку и другие условия по вкладам можно уточнить в любом отделении банка.

Банк "Открытие" стал одним из победителей конкурса АСВ по отбору банков-агентов для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка" (г. Санкт-Петербург). Всего "Открытие" выплатит порядка 12,4 тыс. вкладчикам около 9,2 млрд рублей.