Банк "Открытие" выплатил треть страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка"

За первые четыре дня банк "Открытие" как банк-агент АСВ выплатил порядка 2,7 млрд рублей клиентам "Энергомашбанка", что составляет 30% от общего объема страхового возмещения. Банк принял и обработал 2,8 тыс. обращений частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Клиенты могут обратиться за выплатой возмещения в 44 отделения банка, расположенные в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке "Открытие", можно ознакомиться здесь. На сайте банка организована предварительная запись на посещение офисов, что позволяет клиентам существенно сэкономить свое время.
Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме (безналичным переводом, наличными в кассе), а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке "Открытие". Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке "Открытие" сейчас в числе самых привлекательных на рынке - до 5,3% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете "Моя копилка"*. Также банк предлагает моментально оформить дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием, кэшбэком до 11% и оплатой ЖКХ в мобильном приложении.
Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. "Открытие" предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции "Выгодное начало" - 2 месяца бесплатного обслуживания при подключении пакетов услуг "Быстрый рост", "Свой бизнес", "Весь мир" или "Большие планы". Также юридические лица могут разместить в банке "Открытие" средства на депозите по повышенной ставке. Процентную ставку и другие условия по вкладам можно уточнить в любом отделении банка.
Банк "Открытие" стал одним из победителей конкурса АСВ по отбору банков-агентов для осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка" (г. Санкт-Петербург). Всего "Открытие" выплатит порядка 12,4 тыс. вкладчикам около 9,2 млрд рублей.
*В соответствии с п. 1 ст. 852 ГК РФ Банк вправе изменять размер процентов за пользование денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента в одностороннем порядке. Порядок ввода в действие и процедура уведомления клиентов о таком вводе в действие Ставок и Условий закреплен в Правилах открытия и обслуживания текущих банковских счетов физических лиц в ПАО Банк "ФК Открытие" (п. 4.2.4 действующей редакции).
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.