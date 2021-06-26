С начала года в Самарской области изъяли более 126 кг наркотиков

За пять месяцев 2021 г. в Самарской области полицейские изъяли более 126 кг наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД полковник полиции Вячеслав Тишин.

Полицейские пресекли более 1,7 тыс. наркопреступлений. Ликвидировано 20 наркопритонов. Также в регионе выявили более 600 человек, предположительно, причастных к наркопреступлениям, из них более 100 причастны к сбыту. Следователи ОВД закончили расследовать уголовные дела по более чем 700 эпизодам деятельности преступных групп.

С начала года правоохранители расследовали более 800 наркопреступлений, совершенных с использованием интернета, основная часть из них — незаконный сбыт. По требованию полиции уже заблокировано 35 сайтов, торгующих наркотиками.

Вячеслав Тишин рассказал, что делать, если вы обнаружили "закладку" или увидели, как ее делают: "Ни в коем случае не берите "закладку" в руки и не пытайтесь задержать ее владельца. Как можно быстрее позвоните в полицию и сообщите об увиденном. До приезда полиции постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, которые оказались в поле вашего зрения, марки и госномера автомобилей, на которых они передвигаются. Если есть возможность, постарайтесь снять видео. Если вы стали свидетелем наркопреступления — не оставайтесь в стороне. Чем больше мы изымем наркотиков — тем больше мы спасем жизней. Напоминаю, если вы случайно обнаружили такой тайник или стали свидетелем его закладки, звоните по телефонам: 8 (846) 278-22-22 и 8 (846) 278-22-23 и с мобильного по номеру 112".