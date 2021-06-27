"Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

В субботу, 26 июня, в Сербии футболисты "Крыльев Советов" сыграли с местной "Будучностью".
Самарцы проиграли со счетом 2:3.
Следующую игру "Крылья" проведут 30 июня с "Радничками" также в Сербии.
В субботу, 26 июня, в Сербии футболисты "Крыльев Советов" сыграли с местной "Будучностью".
Самарцы проиграли со счетом 2:3.
Следующую игру "Крылья" проведут 30 июня с "Радничками" также в Сербии.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))