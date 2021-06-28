Жительница Самарской области оформила микрозаймы на знакомую

В Похвистневском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летней подозреваемой в мошенничестве, сообщает региональное ГУ МВД.

Жительница с. Старый Аманак обратилась в полицию после того, как ей на телефон стали приходить sms о необходимости оплаты займов, которых она не оформляла.

Заявительница рассказала, что периодически одалживала свой мобильник односельчанке для просмотра страниц в соцсетях. Полицейские изучили выписки из банковского счета и выяснили, что деньги, полученные с микрозаймов, сразу переводили нескольким людям, а те потом - одной и той же женщине.

В результате под подозрение подпала знакомая потерпевшей, ранее судимая за побои и угрозу жизни.

Подозреваемая не отрицала причастности к оформлению микрозаймов. Она рассказала, что находится в сложной финансовой ситуации, а в телефоне односельчанки увидела фото ее паспорта и решила воспользоваться услугами микрофинансовых компаний на чужое имя. Общий ущерб составил более 34 тыс. рублей.