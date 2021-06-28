Жительница Самарской области оформила микрозаймы на знакомую

В Похвистневском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летней подозреваемой в мошенничестве, сообщает региональное ГУ МВД.
Жительница с. Старый Аманак обратилась в полицию после того, как ей на телефон стали приходить sms о необходимости оплаты займов, которых она не оформляла.
Заявительница рассказала, что периодически одалживала свой мобильник односельчанке для просмотра страниц в соцсетях. Полицейские изучили выписки из банковского счета и выяснили, что деньги, полученные с микрозаймов, сразу переводили нескольким людям, а те потом - одной и той же женщине.
В результате под подозрение подпала знакомая потерпевшей, ранее судимая за побои и угрозу жизни.
Подозреваемая не отрицала причастности к оформлению микрозаймов. Она рассказала, что находится в сложной финансовой ситуации, а в телефоне односельчанки увидела фото ее паспорта и решила воспользоваться услугами микрофинансовых компаний на чужое имя. Общий ущерб составил более 34 тыс. рублей.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!