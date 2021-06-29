Сопредседатель самарского ОНФ Вадим Нуждин поучаствует в выборах в Госдуму

Сопредседатель Самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин поборется за кресло депутата Государственной думы РФ. В Фейсбуке он сообщил, что 26 июня на съезде партии "Родина" был единогласно выдвинут кандидатом в депутаты по Тольяттинскому 159-му одномандатному избирательному округу.

Напомним, сейчас в Госдуме 159 округ представляет Владимир Бокк, избиравшийся от "Единой России". В этом году он не выдвигался на партийных праймериз как кандидат в Госдуму. Победителем праймериз по Тольяттинскому округу стала студентка ТГУ и волонтер Ирина Долгополова.

"Справедливая Россия" выдвинула по этому округу директора и владельца группы аграрных предприятий "Волга", депутата гордумы Тольятти Ивана Попова. Кандидатом от ЛДПР станет, вероятно, бизнесмен Александр Котляр, а от КПРФ - действующий депутат Госдумы Леонид Калашников, который считается фаворитом выборов по 159-му округу.