Сопредседатель самарского ОНФ Вадим Нуждин поучаствует в выборах в Госдуму

Сопредседатель Самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин поборется за кресло депутата Государственной думы РФ. В Фейсбуке он сообщил, что 26 июня на съезде партии "Родина" был единогласно выдвинут кандидатом в депутаты по Тольяттинскому 159-му одномандатному избирательному округу.
Напомним, сейчас в Госдуме 159 округ представляет Владимир Бокк, избиравшийся от "Единой России". В этом году он не выдвигался на партийных праймериз как кандидат в Госдуму. Победителем праймериз по Тольяттинскому округу стала студентка ТГУ и волонтер Ирина Долгополова.
"Справедливая Россия" выдвинула по этому округу директора и владельца группы аграрных предприятий "Волга", депутата гордумы Тольятти Ивана Попова. Кандидатом от ЛДПР станет, вероятно, бизнесмен Александр Котляр, а от КПРФ - действующий депутат Госдумы Леонид Калашников, который считается фаворитом выборов по 159-му округу.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...