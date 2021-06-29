Самарский облсуд оставил без изменения приговор по делу о гибели певицы Юлии Гольдиной

В понедельник, 28 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменений приговор Промышленного райсуда, вынесенный Сергею Семину, которого признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть певицы Юлии Гольдиной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, ЧП произошло 21 июня 2019 года. В районе причала "Поляна им. Фрунзе" столкнулись лодка "Казанка-5МЗ", которой управлял Семин, и катер Silver Eagle BR 640. На борту катера были два человека, они не пострадали. В лодке находились три женщины и двое мужчин. Мужчина и две женщины получили травмы, одна из них - тяжелые. Еще одна женщина - певица Юлия Гольдина - погибла, при этом ее тело удалось обнаружить только 23 июня.
Как выяснилось, Семин не имел прав на управление маломерным судном и двигался в темное время суток без бортовых огней. Когда возбудили уголовное дело, мужчина частично признал вину.
Суд назначил ему условный срок.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском облсуде, 28 июня апелляционная инстанция оставила приговор Промышленного районного суда без изменений, теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть возможность обжаловать вынесенные судебные акты в суде вышестоящей инстанции.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.