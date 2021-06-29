Самарский облсуд оставил без изменения приговор по делу о гибели певицы Юлии Гольдиной

В понедельник, 28 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменений приговор Промышленного райсуда, вынесенный Сергею Семину, которого признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть певицы Юлии Гольдиной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, ЧП произошло 21 июня 2019 года. В районе причала "Поляна им. Фрунзе" столкнулись лодка "Казанка-5МЗ", которой управлял Семин, и катер Silver Eagle BR 640. На борту катера были два человека, они не пострадали. В лодке находились три женщины и двое мужчин. Мужчина и две женщины получили травмы, одна из них - тяжелые. Еще одна женщина - певица Юлия Гольдина - погибла, при этом ее тело удалось обнаружить только 23 июня.

Как выяснилось, Семин не имел прав на управление маломерным судном и двигался в темное время суток без бортовых огней. Когда возбудили уголовное дело, мужчина частично признал вину.

Суд назначил ему условный срок.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском облсуде, 28 июня апелляционная инстанция оставила приговор Промышленного районного суда без изменений, теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть возможность обжаловать вынесенные судебные акты в суде вышестоящей инстанции.