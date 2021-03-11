Виновник гибели самарской певицы при столкновении лодок получил условный срок

В четверг, 11 марта, суд Промышленного района вынес приговор Сергею Семину, обвинявшемуся в нарушении правил безопасности, которое повлекло смерть певицы Юлии Гольдиной. Как передает корреспондент Волга Ньюс из зала суда, Семин признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Напомним, ЧП произошло 21 июня 2019 года. В районе причала "Поляна им. Фрунзе" лодка "Казанка-5МЗ", которой управлял Семин, столкнулась с катером Silver Eagle BR 640. На борту катера были два человека, они не пострадали. В лодке находились три женщины и двое мужчин. Мужчина и две женщины получили травмы, одна из них - тяжелые. Еще одна женщина - певица Юлия Гольдина - погибла, при этом ее тело удалось обнаружить только 23 июня.

Как выяснилось, Семин не имел прав на управление маломерным судном и двигался в темное время суток без бортовых огней. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина частично признал свою вину.

На прениях представитель гособвинения просил приговорить мужчину к двум годам колонии-поселения. Однако суд счел возможным ограничиться условным сроком.