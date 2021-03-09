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Суды Происшествия

Обвинение просит два года заключения для водителя лодки по делу о гибели певицы Юлии Гольдиной

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленном районном суде Самары под председательством судьи Вадима Селиверстова состоялись прения по уголовному делу 29-летнего Сергея Семина, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжких травм и смерть (ч. 2 ст. 268 УК РФ), на которых председатель государственного обвинения просил признать его виновным и назначить ему наказание в виде двух лет заключения в колонии-поселении, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 21 июня 2019 г. Семин, не имевший прав на управление маломерным судном, вел моторную лодку "Казанка-5МЗ". В районе причала Поляна им. Фрунзе лодка столкнулась с катером Silver Eagle BR 640 под управлением 39-летнего мужчины.

На борту катера были два человека. Они не пострадали. В лодке находились пять человек: три женщины и двое мужчин. Из них спасли четверых. Мужчина и две женщины получили травмы, одна из них - тяжелые. Еще одна женщина - певица Юлия Гольдина - пропала. Ее тело извлекли из воды 23 июня.

По окончании следствия Сергей Семин предстал перед Промышленным районным судом. Сейчас процесс по данному делу подходит к завершению.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на прошедших 3 марта прениях представитель государственного обвинения просил признать его виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении. В суде отметили, что сам Сергей Семин признает вину частично. Сегодня, 9 марта, по данному уголовному делу в суде запланировано очередное заседание, на котором Сергею Семину будет дано последнее слово, затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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