16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: оборот медлабораторий за неделю вырос более чем на 20% ВТБ ускорил открытие счета для обществ с ограниченной ответственностью Банк "Открытие": приток средств нерезидентов может спровоцировать укрепление рубля Банк "Открытие" выступил организатором дебютного размещения "зеленых" облигаций "Атомэнергопрома" ВТБ: к 2025 году рынок ипотеки вырастет почти в два раза

Банки Финансы

Банк "Открытие" выступил организатором дебютного размещения "зеленых" облигаций "Атомэнергопрома"

29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения пятилетних облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 7,50%, расчеты по сделке завершены 25 июня 2021 года.

Денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика". Выпуск получил независимое заключение от "Эксперта РА" о соответствии принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Сбор заявок инвесторов проходил 22 июня 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен на уровне 7,70 - 7,80% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд руб. спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей.

Переподписка позволила эмитенту снизить ставку купона и установить финальный купон на уровне 7,50% годовых. В сделке приняли участие все категории инвесторов - банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также розничные инвесторы.

"Мы рады выступить организаторами дебютного выпуска зеленых облигаций АО "Атомэнергопром", который стал знаковым событием для локального долгового рынка и установил "зеленый" ориентир для российских корпоративных заемщиков. Уверены, что успешное размещение и высокий интерес инвесторов к этому выпуску обеспечат дополнительный импульс для развития ESG-инструментов на российском рынке", - прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие".

Организаторами размещения выступили банк "Открытие", Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск включен в Сектор устойчивого развития, сегмент зеленых облигаций на Московской бирже.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4