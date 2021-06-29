В Самару на гастроли приедет Астраханский театр оперы и балета

В июне 2021 г. в рамках федерального проекта состоятся обменные гастроли между музыкальными театрами Астрахани и Самары.

Увидеть спектакли Астраханского театра Оперы и Балета зрители Самары смогут с 30 июня. В этот день труппа представит один из своих лучших спектаклей - номинант Российской национальной театральной премии "Золотая Маска", драматическую легенду Гектора Берлиоза "Осуждение Фауста".

Астраханский театр оперы и балета - первый российский театр, который осуществил сценическую постановку 12 сентября 2015 года. Авторское жанровое обозначение - "драматическая легенда", что на деле является причудливым сплетением оперы, оратории, программной симфонии и балета. В спектакле применяются сложнейшие современные технологии, позволяющие создать грандиозный эффект 3D-пространства. Без специальных очков зрители буквально погружаются в бездонные глубины космоса, в фантастические миры и ужасающие адские бездны.

2 июля балетная труппа театра представит премьеру - авторский балет "Lе Pari" на музыку Шопена. Постановку осуществил главный балетмейстер, народный артист России Дмитрий Гуданов. Спектакль посвящен гениальному композитору и пианисту Фридерику Шопену и начинается в парижский период жизни Шопена, когда им овладела любовь к Жорж Санд. Среди действующих лиц балета - многие реальные исторические личности. Одноактный балет начнется с финальной точки - воспоминаний Жорж Санд. В центре событий - Фридерик Шопен: противоречивый, пронзительный, талантливый, сложный и утонченный.

Произведения гениального композитора исполнит известный российский пианист Евгений Брахман. Музыкант является лауреатом более чем 10 международных конкурсов, участником многих фестивалей в России и за рубежом. В качестве солиста выступал с такими ведущими коллективами, как оркестр театра Ла Скала, Шотландский Королевский оркестр, Симфонический оркестр Копенгагенской филармонии, Венский камерный оркестр, Камерный оркестр имени Ференца Листа.

Завершатся гастроли 3 июля показом гала-концерта "Шедевры советского балета". Советский балет стал эпохой новаторских преобразований. Именно в тот период выросла плеяда талантливых мастеров балета. Взыскательной публике будут показаны самые интересные и яркие номера из знаковых советских балетов: Цезарь Пуни, "Диана и Актеон" (pasdedeux), хореография Агриппины Вагановой; Мориц Мошковский, "Вальс", хореография Василия Вайнонена; Сергей Прокофьев,Ромео и Джульетта" (сцена у балкона), хореография Леонида Лавровского; Петр Чайковский,"Щелкунчик" (pasdedeux), хореография Василия Вайнонена; Сергей Рахманинов, "Рапсодия на тему Паганини", хореография Михаила Лавровского; Кристоф Глюк,"Мелодия", хореография Михаила Мессерера; Рикардо Дриго, "Талисман" (pasdedeux), хореография Петра Гусева.

В большом концерте примут участие артисты астраханского балета, лауреаты международных конкурсов Всеволод Табачук, Мария Стец, Алена Таценко, Даниил Соколов, Джой Аннабель Уомак, Харука Номура, Айгуль Альмухаметова и другие.

С ответными гастролями Самарский академический театр оперы и балета приедет в Астрахань с 1 по 4 июля. Готовятся к показу три спектакля: "Вечер балетов Владимира Бурмейстера", балет "Эсмеральда", опера "Севильский цирюльник".