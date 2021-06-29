Самарская "Родина" выдвинула в Госдуму Нуждина и Барсука

На выборах в Государственную думу партия "Родина" в Самарской области включила в список четырех кандидатов, сообщил Волга Ньюс пресс-секретарь реготделения партии Денис Князев.
Список возглавил сопредседатель Самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. За ним следует член регионального штаба ОНФ, депутат гордумы Самары Валерий Барсук. На третьей строчке Игорь Кузнецов - директор сызранского ООО "Стройпроект", бывший замглавы Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Замыкает список спортсмен-ветеран Владимир Зайцев.
Вадим Нуждин также поборется за кресло в Госдуме в Тольяттинском одномандатном округе, а Валерий Барсук - в Промышленном. В других округах региона партия кандидатов не выдвигала.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...