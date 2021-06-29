Самарская "Родина" выдвинула в Госдуму Нуждина и Барсука

На выборах в Государственную думу партия "Родина" в Самарской области включила в список четырех кандидатов, сообщил Волга Ньюс пресс-секретарь реготделения партии Денис Князев.

Список возглавил сопредседатель Самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. За ним следует член регионального штаба ОНФ, депутат гордумы Самары Валерий Барсук. На третьей строчке Игорь Кузнецов - директор сызранского ООО "Стройпроект", бывший замглавы Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Замыкает список спортсмен-ветеран Владимир Зайцев.

Вадим Нуждин также поборется за кресло в Госдуме в Тольяттинском одномандатном округе, а Валерий Барсук - в Промышленном. В других округах региона партия кандидатов не выдвигала.