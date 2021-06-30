16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей Банк "Открытие" и банки-партнеры открыли финансирование строительству электрометаллургического комплекса в Выксе Агентство Fitch присвоило банку "Открытие" долгосрочные рейтинги на уровне "BB+" ВТБ: оборот медлабораторий за неделю вырос более чем на 20% ВТБ ускорил открытие счета для обществ с ограниченной ответственностью

Банки Финансы

Агентство Fitch присвоило банку "Открытие" долгосрочные рейтинги на уровне "BB+"

30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings CIS Ltd присвоило банку "Открытие" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+" со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером - Банком России, а также системная значимость банка "Открытие".

Агентство оценило устойчивость банка "Открытие" на уровне "bb-", принимая во внимание классическую бизнес-модель банковской группы "Открытие" на высококонкурентном российском банковском рынке, стабильное качество активов в результате очистки баланса после санации, медианный уровень прибыльности бизнеса, достаточную капитализацию и сильную позицию по ликвидности и фондированию. Сдерживающее влияние на рейтинг банка, по мнению Fitch, оказывает относительно короткий трек-рекорд развития после санации.

Агентство приняло во внимание, что доля проблемных ссуд в кредитном портфеле банковской группы "Открытие" продолжает снижаться и составила 7,5% на 31 марта 2021 года (без учета сделок РЕПО). При этом Fitch отмечает хорошее покрытие проблемных ссуд резервами - 89% на последнюю отчетную дату.

Пандемия не оказала существенного влияния на качество активов банка. Соотношение прибыли до вычета резервов к среднему кредитному портфелю по итогам 2020 года достигло хорошего уровня в 5%, что, по мнению аналитиков, является достаточным для покрытия будущих расходов по резервам группы.

Fitch отмечает высокий уровень достаточности капитала: 14.5% Basel III Tier 1, однако не исключает снижение уровня достаточности капитала до рыночных уровней в среднесрочной перспективе, учитывая стратегию роста кредитного портфеля темпами быстрее рынка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4