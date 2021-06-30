"Самаранефтегаз": есть первые 100 тысяч тонн нефти на Сочинском месторождении

Это месторождение находится на юге Самарской области. Начальные извлекаемые запасы Сочинского на начало 2021 года оценивались по категории С1 примерно в 340 тысяч тонн нефти.

Геологоразведочные работы здесь начались в 2017 году. Тогда была пробурена поисковая скважина, которая и подтвердила нефтеносность пласта. Сейчас в эксплуатации находятся уже две скважины. В их освоении была задействована инфраструктура ближайших месторождений.

В планах компании продолжать бурение, ведь стратегия "Самаранефтегаза" — это восполнение запасов углеводородов, расширение ресурсной базы и обеспечение устойчивой добычи как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

С этой целью компания "Самаранефтегаз", ко всему прочему, активно ведет работу по вовлечению новых запасов в разработку. Стратегия "Роснефть-2022" предполагает повышение эффективности восполнения запасов, и компания неизменно следует выбранному курсу.

В 2021 г. АО "Самаранефтегаз" в результате торгов получило право использовать недра Восточно-Первомайского, Глебовского, Жаринского и Телегинского участков с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Всего площадь участков составляет более 430 квадратных километров. Располагаются они на территории Алексеевского, Нефтегорского, Красноармейского, Кинельского и Волжского районов.

Планируется, что геологическая разведка будет проходить с помощью сейсморазведочных 3D-работ, что позволит оптимизировать размещение скважин на месторождениях. Извлекаемые запасы нефти новых участков составляют более 1,5 млн тонн, это категории А, В1 и В2. Предполагается, что ресурсы участков составляют более 5,4 млн тонн.

Освоение этих месторождений будет вестись весьма рационально, при помощи уже действующей инфраструктуры соседних месторождений. Выбранная стратегия предполагает синергический эффект.

Напомним, что АО "Самаранефтегаз" ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей. Ранее предприятие уже получило лицензию на право пользования Нижне-Несмеяновским, Нижне-Уваровским и Павловским участками недр с общим приростом запасов около 0,9 млн тонн.

Работая в направлении поиска и открытия новых залежей и месторождений, дочернее предприятие НК "Роснефть" стабильно увеличивает показатели по извлекаемым запасами промышленных категорий. За последние десять лет цифра добытой нефти выросла с 330 млн тонн до 428 млн.

Всего же за период производственной деятельности компании, которая началась в 1936 году, накопленная добыча нефти составляет более 1,27 млрд т нефти и более 81 млрд кубических метров газа.