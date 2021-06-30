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Самарская область получит еще свыше 73 млн руб. на углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской области на проведение углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.выделено дополнительно 73,2 млн рублей.

Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных средств на проведение в рамках реализации территориальных программ ОМС углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Самарской области на эти цели выделено дополнительно 73 233,6 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский ("Единая Россия").

Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что средства будут выделены Фонду обязательного медицинского страхования Самарской области из резервного фонда Правительства РФ.

Леонид Симановский пояснил: "Провести во всех регионах с 1 июля углубленную диспансеризацию для всех переболевших новой коронавирусной инфекцией — это поручение президента Владимира Владимировича Путина, которое он дал в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию. За время пандемии стало ясно, что этот коварный вирус не проходит бесследно, многие переболевшие продолжают страдать от различных осложнений, в том числе, проблем с легкими, сердечных заболеваний, тромбозов. Поэтому необходимо как можно раньше выявить негативные последствия перенесенного заболевания, назначить необходимое лечение, реабилитацию. Выделенные средства помогут Самарской области провести бесплатную углубленную диспансеризацию застрахованных по ОМС жителей нашего региона, перенесших это опасное заболевание".

Леонид Симановский также отметил, что созданная в апреле прошлого года для помощи регионам в условиях пандемии парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований продолжает совместную работу с Правительством по выделению регионам необходимой поддержки, несмотря на завершение работы Государственной Думы VII созыва.

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