Более 242 млн руб. из федерального бюджета поступит на оплату отпусков медикам и соцработникам

Более 242 млн руб. из федерального бюджета поступит на оплату отпусков медикам и социальным работникам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса в Самарской области.

Такое решение приняло Правительство РФ, утвердив распределение для регионов дополнительных средств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и социальным работникам.

Речь идет о сотрудниках, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с пандемией коронавируса.

Самарской области на эти цели в сумме выделено дополнительно 242,2 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский ("Единая Россия").

Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата. Из этой суммы 210,5 млн руб. предназначено на оплату и компенсацию отпусков медицинским работникам, 31,6 млн руб. — на оплату и компенсацию отпусков социальным работникам.

Леонид Симановский отметил: "В рамках поручения президента РФ мы продолжаем оказывать поддержку нашим врачам, фельдшерам, медсестрам, социальным работникам, которые, выполняя свой профессиональный долг, почти без отдыха находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Выделенные средства помогут Самарской области обеспечить необходимую оплату отпусков и компенсаций медицинским и социальным работникам, на плечах которых и в этом году продолжает лежать огромная нагрузка."

Напомним, в течение 2020 года при поддержке Леонида Симановского Самарской области на оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским работникам было дополнительно выделено 75,6 млн руб., на аналогичные выплаты социальным работникам — 33,8 млн рублей.