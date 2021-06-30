Марина Антимонова: Самарским ветеранам труда вернули выплаты в 2020 году по решению губернатора

Заботе о старшем поколении в Самарской области уделяется большое внимание со стороны губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова. Об этом заявила глава минсоцдемографии региона Марина Антимонова ("Единая Россия"), комментируя "Прямую линию" с президентом страны 30 июня.
В общении с Владимиром Путиным житель Омска Владимир Васильков рассказал свою историю. Пенсионер отработал более 40 лет и получил звание "Ветеран труда Омской области". Однако вскоре доплату за звание в размере 550 руб., по словам звонившего, в регионе отменили. Владимир Васильков попросил помощи у президента.
Владимир Путин отметил, что знает об этой проблеме, с которой сталкиваются в регионах.
"Это региональное решение, когда присваивались звания "Ветерана труда". И регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено, то неправильное его отменять… Есть общее правило, предусмотренное Конституцией РФ — нельзя людей лишать тех льгот, которые они имеют. На это надо обратить внимание нашим руководителям любого уровня", — отметил глава государства.
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала, что на территории губернии в 2017 году было принято аналогичное решение о приостановлении выплат ветеранам труда. В 2020 году решением губернатора Дмитрия Азарова выплаты возобновили.
"Глава нашего региона принял это решение. Люди, которые получали ежемесячные выплаты как ветераны труда до 1 марта 2017, — для них эти меры поддержки с 2020 года возобновлены. Они опять выплачиваются", — подчеркнула Марина Антимонова.
Министр добавила, что сейчас обсуждается вопрос по тем жителям губернии, кто получил звание "Ветеран труда" после 1 марта 2017 года.
Сегодня доплату к пенсии в Самарской области получают почти 120 тыс. пожилых граждан, среди них — 90 000 ветеранов труда, которым вернули потерянные в 2017 году доплаты. В 2021 году по инициативе Дмитрия Азарова единовременные выплаты к 9 мая получили более 15, 8 тыс. ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Размер выплат составил от 2 до 10 тысяч рублей. В предложением о выплатах к губернатору обратилась "Единая Россия".
Напомним, сегодня проходит традиционная "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы жителей страны в сфере ЖКХ, образования, культуры, спорта, экономики, в социальной сфере. Студия для "Прямой линии" оборудована в Центре международной торговли. В связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит в онлайн-формате с соблюдением всех требований санитарной безопасности.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.