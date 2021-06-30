Марина Антимонова: Самарским ветеранам труда вернули выплаты в 2020 году по решению губернатора

Заботе о старшем поколении в Самарской области уделяется большое внимание со стороны губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова. Об этом заявила глава минсоцдемографии региона Марина Антимонова ("Единая Россия"), комментируя "Прямую линию" с президентом страны 30 июня.

В общении с Владимиром Путиным житель Омска Владимир Васильков рассказал свою историю. Пенсионер отработал более 40 лет и получил звание "Ветеран труда Омской области". Однако вскоре доплату за звание в размере 550 руб., по словам звонившего, в регионе отменили. Владимир Васильков попросил помощи у президента.

Владимир Путин отметил, что знает об этой проблеме, с которой сталкиваются в регионах.

"Это региональное решение, когда присваивались звания "Ветерана труда". И регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено, то неправильное его отменять… Есть общее правило, предусмотренное Конституцией РФ — нельзя людей лишать тех льгот, которые они имеют. На это надо обратить внимание нашим руководителям любого уровня", — отметил глава государства.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала, что на территории губернии в 2017 году было принято аналогичное решение о приостановлении выплат ветеранам труда. В 2020 году решением губернатора Дмитрия Азарова выплаты возобновили.

"Глава нашего региона принял это решение. Люди, которые получали ежемесячные выплаты как ветераны труда до 1 марта 2017, — для них эти меры поддержки с 2020 года возобновлены. Они опять выплачиваются", — подчеркнула Марина Антимонова.

Министр добавила, что сейчас обсуждается вопрос по тем жителям губернии, кто получил звание "Ветеран труда" после 1 марта 2017 года.

Сегодня доплату к пенсии в Самарской области получают почти 120 тыс. пожилых граждан, среди них — 90 000 ветеранов труда, которым вернули потерянные в 2017 году доплаты. В 2021 году по инициативе Дмитрия Азарова единовременные выплаты к 9 мая получили более 15, 8 тыс. ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Размер выплат составил от 2 до 10 тысяч рублей. В предложением о выплатах к губернатору обратилась "Единая Россия".

Напомним, сегодня проходит традиционная "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы жителей страны в сфере ЖКХ, образования, культуры, спорта, экономики, в социальной сфере. Студия для "Прямой линии" оборудована в Центре международной торговли. В связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит в онлайн-формате с соблюдением всех требований санитарной безопасности.